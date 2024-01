5 kwestii, na które należy zwracać uwagę, wybierając prezent dla 12-14 latka

Zakup prezentu dla nastolatka to spore wyzwanie niezależnie od tego, czy kupujemy go dla własnej pociechy, czy dla dziecka kogoś z rodziny lub przyjaciół. Kiedy zajrzymy do dowolnego sklepu czy to stacjonarnego, czy internetowego szybko przekonamy się, że czekają na nas setki różnych propozycji. Coś jednak trzeba wybrać. Dla ułatwienia życia naszym czytelnikom przygotowaliśmy poniżej 5 zasad, które warto przestrzegać, aby ułatwić sobie zakup prezentu dla nastolatka, ale nie tylko.

Na co zwracać uwagę wybierając prezent dla 12-14 latka?

Zacznijmy od tego, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to, co może być atrakcyjnym prezentem dla dziecka czy nastolatka. To my dorośli musimy wykazać się inicjatywą, aby to, co kupimy miało szansę wywołać efekt „wow”. Możemy sobie nieco pomóc trzymając się poniższych punktów. Oto one:

Okazja

Prezenty, które kupujemy, powinny być dopasowane do okazji, z jakiej je wręczamy. Czym innym będzie prezent urodzinowy lub na gwiazdkę, a czym innym kurtuazyjna wizyta u znajomych, którzy mają dziecko. Ma to znaczenie m.in. na to, ile powinniśmy wydać na taki prezent. Ten, który dziecko znajdzie pod choinką może być rzecz jasna dużo droższy. Jeśli szukasz inspiracji na prezent dla 12-latka jesteś w dobrym miejscu.

Wiek

O wiele łatwiej kupić prezent dla dziecka przyjaciół, jeśli sami mamy pociechę w podobnym wieku. W innym

przypadku lepiej zapytać wprost, co sprawiłoby przyjemność dziecku znajomych, aniżeli ryzykować zakup czegoś, co okaże się niewypałem.

Zainteresowania

Kupując prezent dla własnego dziecka mamy o wiele łatwiej, gdyż znamy jego bieżące zainteresowania. W przeciwnym razie nie pozostaje nic innego jak pytać albo rodziców dziecka, dla którego kupujemy prezent, albo naszego dziecka co jest aktualnie modne wśród danej grypy wiekowej. W ten sposób zwiększamy swoje szanse na udany zakup. Zerknij co też można kupić na prezent dla 13-latka.

Stopień znajomości

To jak dobrze znany dziecko, dla którego kupujemy prezent ma znaczenie z conajmiej dwóch powodów.

Po pierwsze łatwiej będzie nam kupić oryginalny prezent. Po drugie lepiej oszacujemy budżet, który planujemy wydać. Prezent dla bratanka czy bratanicy będzie mógł być siłą rzeczy sporo droższy niż taki, który dajemy dziecku znajomych podczas luźnej wizyty, gdyż tak wypada. Sprawdź co warto kupić na prezent dla 14-latka.

Budżet

Ostatnia, ale wcale nie mniej ważna kwestia to kwota, jaką jesteśmy gotowi wydać na prezent. Oczywiste jest, że za upominek dla własnej pociechy chętniej zapłacimy dużo więcej. Jeśli jednak kupujemy prezent dla innego dziecka należy mieć na uwadze, że drogi prezent może być kłopotliwy, szczególnie jeśli nie utrzymujemy bliskich relacji z obdarowanym dzieckiem. Jego rodzice mogą poczuć się wręcz skrępowani. Dlatego warto z góry przyjąć kwotę X i trzymać się jej, aby nikogo nie wprawić w zakłopotanie.

Podsumowanie

Dzieci to jedna z najbardziej pożądanych grup klientów, jeśli chodzi o sklepy z zabawkami, elektroniką, czy odzieżą. Dlatego też sklepy robią co mogą, aby skusić nas rodziców do jak największych zakupów. Zachowajmy jednak umiar i zdrowy rozsądek. Najlepszy prezent to trafiony prezent, niekoniecznie duży, ani drogi. Życząc samych udanych zakupów, mamy nadzieję, że powyższy poradnik będzie przydatny dla naszych czytelników.

Materiał przygotowany przez Media Expert