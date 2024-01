Dane wrażliwe – czym są i jak je chronić?

Wrażliwe dane osobowe to informacje o szczególnym znaczeniu. W związku z tym wymagają specjalnej uwagi podczas ich przetwarzania ze względu na potencjalne ryzyko dla podstawowych praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Każda organizacja, która przetwarza wrażliwe dane osobowe musi stosować się do określonych przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo tych informacji oraz uniknąć ciężkich kar.

Definicja danych osobowych wrażliwych

Najkrócej mówiąc, dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację konkretnej osoby. Dzielą się one na dwie kategorie: zwykłe i wrażliwe. Różnica polega przede wszystkim na rodzaju ich ochrony. Katalog zwykłych danych nie jest ściśle określony przez rozporządzenie RODO, jednak można powiedzieć, że są to wszystkie informacje identyfikujące konkretną osobę, które nie są jednocześnie danymi wrażliwymi. Będzie to np. numer PESEL, NIP czy numer telefonu.

Z kolei dane wrażliwe to informacje, które ujawniają bardziej prywatne aspekty życia osoby, przez co są one objęte szczególnym rodzajem ochrony. Mogą zatem dotyczyć zdrowia, orientacji seksualnej, poglądów religijnych, przekonań politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych czy danych biometrycznych. Są to także informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne. Zgodnie z regulacją RODO daną wrażliwą jest nawet odcisk palca czy odręczny podpis.

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych

Ochrona wrażliwych danych osobowych z reguły opiera się na domyślnym zakazie ich przetwarzania. Przetwarzanie tych informacji jest dozwolone tylko w określonych przypadkach. Osoba, której dane dotyczą, musi jednak wyrazić wyrazić na to pisemną zgodę.

Wrażliwe dane osobowe mogą być przetwarzane np. przez pracowników ochrony socjalnej czy służby zdrowia. Innym przykładem jest zbieranie danych w celach naukowych lub wykorzystywanie ich w trakcie postępowania sądowego. Ponadto przetwarzanie jest także dopuszczalne w przypadku ochrony żywotnych interesów osoby, kiedy ta jest np. nieprzytomna lub ubezwłasnowolniona.

Jak chronić swoje dane wrażliwe?

Chociaż oszuści zazwyczaj wyłudzają zwykłe dane osobowe, te wrażliwe także są dla nich cenne, ponieważ niejednokrotnie mogą ich naprowadzić na inne informacje. Dlatego poruszając się po sieci, nigdy nie można tracić czujności – jednocześnie nasza ostrożność nie powinna być ograniczona tylko do internetu. Połączenia telefoniczne nadal są częstym sposobem na wyłudzanie wszelkich danych. Wiąże się to między innymi ze zjawiskiem spoofingu, podczas którego osoba trzecia podszywa się np. pod pracownika banku, prosząc nas o konkretne dane.

Ochrona danych wrażliwych spoczywa przede wszystkim na ich właścicielach. Można już otwarcie powiedzieć, że dane osobowe są walutą, którą chętnie wymieniają się portale społecznościowe. Ich użytkownicy natomiast nie tyle sami wydają na to zgodę, co czynnie się do tego procesu przyczyniają. Jeśli zatem nie mamy stuprocentowej pewności, kto jest odbiorcą naszych działań, lepiej unikać podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Materiał przygotowany przez Kaczmarski Group