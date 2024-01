Dieta pudełkowa z wyborem menu w praktyce – sprawdzamy, jak sprawdza się to rozwiązanie na co dzień

Wygodna i nowoczesna dieta pudełkowa doczekała się już wielu odmian. W ofercie polskich cateringów znajdziesz nie tylko klasyczny plan odchudzający, ale również jadłospis wspierający budowę masę czy wersję bezglutenową. W tym artykule na tapet bierzemy dietę z wyborem menu – sprawdź, na czym polega to rozwiązanie.

Plan odchudzający, dieta pudełkowa na masę albo z wyborem menu?

Catering pudełkowy – z którego jeszcze kilka lat temu korzystali przede wszystkim aktorzy i sportowcy – dzisiaj jest jednym z popularniejszych sposobów odżywiania. Jego sukces to składowa kilku czynników: wygody, jaką dają posiłki dostarczone pod drzwi domu, odżywczego jadłospisu i oszczędności czasu. Wybierając dietę pudełkową, nie musisz spędzać wielu godzin na gotowaniu, by jeść zdrowo i różnorodnie.

W ofercie cateringu zwykle znajdziesz kilkanaście planów żywieniowych do wyboru, między innymi jadłospis odchudzający oraz menu wspomagające budowę masy mięśniowej, diety wegetariańska i wegańska, jadłospis keto czy dla cukrzyków. Oprócz nich możesz zdecydować się na mniej popularną dietę pudełkową z wyborem menu. Pamiętaj, że takie rozwiązanie oferują tylko niektóre cateringi. Polega ono na tym, że to Ty przez cały okres trawa diety wybierasz, co znajdzie się w Twoim jadłospisie. Tego typu plan żywieniowy spodoba Ci się, zwłaszcza jeśli lubisz jeść różnorodnie.

Jakich potraw spróbujesz, zamawiając dietę z wyborem menu?

Dieta pudełkowa sprzyja wypracowywaniu zdrowych nawyków żywieniowych przede wszystkim dlatego, że jest urozmaicona. Decydując się na taki sposób odżywiania, masz okazję spróbować nieznanych Ci dotąd dań. Wśród przysmaków serwowanych przez cateringi dietetyczne warto wymienić np. terrinę z łososia z orzechami, włoskie ravioli ze szpinakiem czy marokańską sałatkę z kuskusem. A jeśli jesteś miłośnikiem słodkich dań, do gustu z pewnością przypadną Ci desery w wersji fit. Kawowa panna cotta, sernik śmietankowy z owocami, koktajl czekoladowo-bananowy i pudding chia to tylko niektóre propozycje szefów kuchni cateringów dietetycznych.

Jeśli nie wiesz, które menu najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku, skonsultuj się z dietetykiem. Bezpłatnie z takiej możliwości mogą korzystać wszyscy klienci zamawiający diety pudełkowe od WygodnaDieta.pl. Specjalista dopasuje odpowiedni dla Ciebie jadłospis i ustali kaloryczność odpowiadającą potrzebom Twojego organizmu.

Dieta pudełkowa na cały tydzień albo na dłużej

Zastanawiasz się, na jaki okres zamówić dietę pudełkową? Jeśli to początek Twojej przygody z taką formą odżywiania, zacznij od tygodniowego cateringu. Takie rozwiązanie pozwoli Ci sprawdzić, czy posiłki i obsługa danej firmy Ci odpowiadają. Możesz też kupić dietę pudełkową na dwa tygodnie, miesiąc lub dłużej. Pamiętaj, że większość cateringów proponuje swoim stałym klientom rabaty. Mniej zapłacisz na przykład za zakupienie od razu planu na dłuższy okres albo zamówienie minimum dwóch zestawów z dostawą pod ten sam adres. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach internetowych konkretnych firm.

Dieta pudełkowa z dowozem do domu lub biura – na którą opcję warto się zdecydować?

Wybierając dietę pudełkową, do wyboru masz nie tylko rozmaite plany żywieniowe, ale także różne możliwości dostaw posiłków. Najczęściej klienci decydują się na dostarczanie pudełek z jedzeniem do domu: taka opcja sprawdzi się u Ciebie, zwłaszcza jeśli pracujesz z domu. Inne rozwiązanie to dowóz cateringu do biura, warto wybrać je na przykład wtedy, gdy często zdarza Ci się spędzać cały dzień w firmie.

Materiał przygotowany przez WygodnaDieta.pl