Wspomnienia zaklęte w biżuterii – oto jubilerskie propozycje upamiętnienia ważnych chwil

Są chwile inne niż wszystkie. To wyjątkowe momenty, które oczarowują nas, zapisując się w sercu złotymi zgłoskami. Nie ma znaczenia, czy są to zaręczyny, ślub, a może rocznica lub inne wydarzenie. Oprócz pięknych wspomnień jest coś, co może zostać z nami na dłużej – wyjątkowa biżuteria upamiętniająca niezapomniane chwile.

Jaki jest kolor Twoich wspomnień? Barwy mają swoje symboliczne znaczenie. Miłość tradycyjnie jest kojarzona z czerwienią i znajduje swój wyraz w rubinie, drogocennym kamieniu szlachetnym, który doskonale współgra ze srebrem i złotem. Dlatego też możemy spotkać się z nim m.in. w pierścionkach zaręczynowych, które dzięki swojemu nowoczesnemu designowi łączą w sobie ponadczasową estetykę ze współczesnymi akcentami. Jednak to nie wszystko. Miłość bowiem jest różnorodna. Kolor niebieski łączy się z eterycznym urokiem i subtelnością, a zarazem głębią. Czy nie są to cechy, które można przypisać uczuciu zakochanych ludzi? Znajdą swoje odzwierciedlenie w szafirze. Hipnotyczny blask nie tylko cieszy oko, ale również przywodzi na myśl piękno czystej natury, czyli błękitu nieba, od którego nie sposób oderwać wzroku i wody dającej życie. Wieloznaczna symbolika i gra skojarzeń są o tyle istotne, że z wieloma kamieniami szlachetnymi spotkamy się nie tylko w pierścionkach zaręczynowych, ale również w zawieszkach, kolczykach czy innych formach biżuterii. Drogocennej jak najsłodsze wspomnienia. Biżuterię, w której będą zamknięte piękne wspomnienia, znajdziesz na savicki.pl. Pierścionek zaręczynowy to nie jedyny nośnik emocji związanych z wyjątkowym przeżyciem Wyobraź sobie swoją idealną noc To magiczna pora. Rozgwieżdżone niebo i blask księżyca. Za chwilę czeka Cię wymarzona kolacja i wspólny wieczór z drugą połówką. W powietrzu unosi się aromatyczna woń kwiatów. A może jesteś w stanie przywołać już tę niezwykłą noc, do której wracasz myślami? Jakby wyglądała, gdybyś mogła ją odzwierciedlić w innej formie? Z pewnością należałoby sięgnąć po najcenniejsze materiały – złoto lub srebro. A kamień szlachetny? Czarny diament to nietuzinkowa propozycja, która wyróżnia się oryginalnością, jednocześnie zachowując elegancję i piękno kojarzone z nocnym firmamentem. Razem z czarnym złotem może stworzyć intrygującą i niezapomnianą kompozycję, np. w formie subtelnej zawieszki. Swobodnie zawieszona na delikatnym łańcuszku, w pobliżu serca, przypominać Ci będzie o jednej z najpiękniejszych chwil w życiu. A może czarny onyks w drogocennym srebrze pozłacanym 22-karatowym złotem? Możliwości jest więcej, pytanie jest tylko jedno… Co do Ciebie najbardziej pasuje? Jesteś osobą żywiołową czy też spokojną? Cenisz romantycznie spędzony czas czy wolisz dużo się śmiać i próbować nowych rzeczy? A może masz wiele różnych cech? Myśląc o najważniejszych chwilach w swoim życiu – czy to zaręczynach, ślubie lub o innych wydarzeniach, które są bliskie Twojemu sercu – możesz być pewna jednego: ich godne upamiętnienie powinno być zgodne z Twoją osobowością. Najpiękniejsze chwile w życiu są nimi dlatego, że mimo pozornej przeciętności są wyjątkowe. Podobnie jedną z największych wartości w związku jest możliwość bycia sobą ze świadomością, że druga osoba kocha nas za to, jakimi jesteśmy. Dlatego biżuteria uwieczniająca unikalne momenty musi być spójna z charakterem i indywidualnymi cechami właściciela. Zaprojektowane z pasji do piękna wyroby odzwierciedlają różnorodne temperamenty. Delikatne wzory zdają się skrywać w sobie tajemnicę, a bogato zdobiona biżuteria może manifestować pewność siebie. Wybierz tę, która pasuje do Ciebie! Materiał przygotowany przez Savicki.pl