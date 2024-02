Q&A. 10 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

Temat efektywności energetycznej budynków pojawił się w świadomości właścicieli nieruchomości już w 2014 roku. Jednak dopiero po nowelizacji ustawy w kwietniu 2023 roku stał się on jeszcze bardziej aktualny i istotny. Zmiany te, wchodzące w życie od 2024 roku, przyniosły nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych oraz wprowadziły nowe kategorie energetyczne nieruchomości, co stanowi krok w kierunku dla uzyskania bardziej ekologicznych budynków. Co warto wiedzieć na temat świadectwa charakterystyki energetycznej?

1. Czym jest świadectwo energetyczne budynku i dlaczego jest takie ważne? Świadectwo energetyczne to formalny dokument informujący o wskaźniku energetycznym budynku, który zawiera między innymi informacje o jego zużyciu energii oraz emisji dwutlenku węgla. 2. Kiedy został nałożony obowiązek posiadania świadectwa energetycznego? Obowiązek ten został nałożony wraz z najnowszą nowelizacją ustawy, obejmując właścicieli wszystkich budynków, niezależnie od daty rozpoczęcia projektu czy lokalizacji. 3. Jakie są konsekwencje braku certyfikatu energetycznego? Wraz z najnowszą nowelizacją ustawy nałożony został obowiązek posiadania świadectwa energetycznego. Obejmuje on wszystkich właścicieli mieszkań, a brak certyfikatu może skutkować wysoką karą grzywny sięgającą aż do 5000 zł. Zapis dotyczy budynków zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. 4. Które budynki zostały wyłączone z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego? Wyjątki obejmują niewielkie mieszkania, obiekty religijne, obiekty rolnicze oraz budynki zabytkowe. Przepisy stale się zmieniają, więc warto być na bieżąco i śledzić portal iswiadectwa.pl. 5. Jakie są nowe kategorie energetyczne budynków? Nowością w przepisach okazało się wprowadzenie klasyfikacji energetycznej budynków, na podstawie unijnej dyrektywy EPBD. Uwzględniając wskaźnik zapotrzebowania na powrotną energię nieodnawialną, budynki są klasyfikowane w grupach od A+ do G.