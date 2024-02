Najczęstsze usterki podczas odbiorów mieszkań od deweloperów – wywiad z inspektorem, który odebrał setki mieszkań

Samodzielny odbiór mieszkania może okazać się trudnym i skomplikowaniem zadaniem, zwłaszcza jeśli nie ma się fachowej wiedzy w zakresie budownictwa oraz przepisów dotyczących odbioru nieruchomości. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który ma doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny. O odbiorach i rynku nieruchomości rozmawiamy z Karolem Fudalą, specjalistą od technicznych przeglądów nieruchomości w firmie Pewny Lokal.

Dlaczego warto odbierać mieszkanie z profesjonalistą?

Karol Fudala: Odbiór techniczny mieszkania to bardzo ważny moment w procesie zakupu nieruchomości, który decyduje o bezpieczeństwie oraz komforcie przyszłych mieszkańców.

Niestety z doświadczenia wiem, że usterki zdarzają się zawsze, niezależnie od tego, czy sprawdzamy lokale w Szczecinie i Poznaniu, czy takich miastach jak Warszawa.

Jak przygotować się do odbioru i przekazania lokalu?

Karol Fudala: Przed odbiorem warto dokładnie przeanalizować umowę deweloperską oraz wszelką dokumentację związaną z nieruchomością, taką jak rzuty architektoniczne i standard wykończenia.

Ważne jest również przygotowanie podstawowych narzędzi do sprawdzenia stanu mieszkania, takich jak poziomica czy latarka. Dobrze jest także skonsultować się z profesjonalistą, który może udzielić wskazówek dotyczących kluczowych elementów do sprawdzenia podczas odbioru.

Jakie są najczęstsze usterki i błędy popełniane przez deweloperów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas odbioru mieszkania?

Karol Fudala: Błędy, które pojawiają się bardzo często w nowym budownictwie, to przede wszystkim te związane z wykończeniem oraz instalacjami. Często spotyka się nierówności w posadzkach, niedokładne wykonanie tynków lub nieprawidłowo osadzone okna. Na szybkach mogą pojawić się także rysy, więc trzeba pamiętać o tym, żeby oknom przyglądać się ze szczególną starannością – ich wymiana jest droga i często wymusza remont całego pomieszczenia.

Problemem mogą być również nieszczelne instalacje hydrauliczne czy elektryczne, co może prowadzić do przecieków, zwarcia czy nawet pożaru. Inne typowe usterki to też niedopasowanie elementów wykończenia, malowanie ścian tanimi, niewłaściwymi farbami czy problem z odpływami w łazience, bo często w rurach pozostaje gruz po budowie.