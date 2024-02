O czym warto wiedzieć, podpisując umowę deweloperską – wywiad z prawnikiem

Podpisując umowę deweloperską, wiele osób może napotkać na różnorodne pułapki i zagrożenia. Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania dokumentu, jak unikać potencjalnego ryzyka oraz jakie prawa przysługują klientowi w przypadku nieprawidłowości? Rozmawiamy z Piotrem Semeniukiem, adwokatem doktorem i specjalistą od umów deweloperskich z firmy Pewny Lokal.

Jakie problemy i wątpliwości formalne najczęściej pojawiają się podczas zakupu nieruchomości od dewelopera?

Piotr Semeniuk: Nasi klienci często zgłaszają nam, że nie mogą odstąpić od umowy mimo tego, że wykonawca spóźnia się z budową. Tutaj prawo stoi po stronie dewelopera.

Niestety, jeżeli klient będzie chciał odstąpić od umowy, będzie mógł to zrobić jedynie wówczas, gdy ostatni etap budowy będzie już zakończony. Oznacza to, że opóźnienia we wcześniejszych etapach nie są wystarczającym powodem do odstąpienia od umowy. Dlatego warto dokładnie sprawdzić harmonogram prac dewelopera i przewidzieć ewentualne nieprzewidziane opóźnienia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na terminy, w tym głównie daty rozpoczęcia budowy, oddania poszczególnych jej etapów i wreszcie całego przedsięwzięcia budowlanego, a także odbioru nieruchomości przez nabywcę oraz zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości – umowy przyrzeczonej.

Dlaczego warto skonsultować umowę deweloperską z prawnikiem?

Piotr Semeniuk: Z mojego doświadczenia wynika, że prawie każda inwestycja deweloperska obarczona jest w pewnym stopniu wadami – zarówno kosmetycznymi, jak i takimi, które rzutują na bezpieczeństwo budynku. Można się przed nimi zabezpieczyć już na etapie podpisania umowy.

Konsultacja z prawnikiem przed podpisaniem umowy deweloperskiej jest niezwykle ważna i może pomóc w zrozumieniu zapisów i potencjalnego ryzyka, co pozwala uniknąć poważnych kłopotów. Może również pomóc w negocjacjach warunków umowy, tak aby były one korzystniejsze dla klienta. Nieraz mieliśmy przypadki, w których dobrze skonstruowana umowa była podstawą do obniżenia ceny.

Prawnik może również doradzić w sytuacji, gdy deweloper nie spełnia swoich zobowiązań. Warto podkreślić, że każda umowa deweloperska jest indywidualna, a jej treść powinna być omówiona z prawnikiem przed podpisaniem. Specjalista pomoże zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zabezpieczyć interes klienta.

W firmie Pewny lokal wykonujemy też odbiór techniczny mieszkań. Nasi inżynierowie wykorzystają swoją wiedzę, doświadczenie i nowoczesne narzędzia, takie jak kamery termowizyjne, by rzetelnie ocenić stan lokalu i szybko zidentyfikować usterki.