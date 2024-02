Na co zwrócić uwagę kupując dom od osoby prywatnej – wywiad z inspektorem budowlanym

Rozważając kupno domu z rynku wtórnego, należy się do tego dobrze przygotować. Przed sfinalizowaniem zakupu konieczne jest, aby sprawdzić wiele kwestii, zadać sprzedawcy mnóstwo pytań oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Będąc w stanie zauroczenia znalezioną nieruchomością, bardzo łatwo można przeoczyć istotne sprawy, które dotychczasowy właściciel domu czy mieszkania wolałby przemilczeć. Dlatego tak ważne jest zachowanie analitycznej głowy i podejście do tematu na chłodno. O co warto pytać sprzedawcę nieruchomości i na co trzeba zwrócić uwagę? W tej sprawie zwróciliśmy się do specjalisty – inspektora budowalnego z firmy Pewny Lokal.

Jakie pytania należy zadać właścicielowi, od którego planujemy kupić dom? Karol Fudala: Na samym początku trzeba ustalić rzeczy podstawowe, czyli: metraż domu, wielkość działki, rok budowy, liczbę pomieszczeń, usytuowanie budynku względem kierunków. Trzeba też w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jak przedstawia się sytuacja z mediami – czy dom jest ogrzewany gazem, czy może pompą ciepła? Kolejną istotną kwestią jest wyposażenie – trzeba dopytać się, które meble i sprzęty zostają, a które będzie trzeba dokupić lub odkupić. Większość tych informacji znajduje się pewnie w samej ofercie, ale nie zaszkodzi dopytać i zweryfikować. Ważne jest także ustalenie, jaki jest stan techniczny budynku. Trzeba się dowiedzieć, kiedy dom był remontowany i jakie prace były przeprowadzone. W jakim stanie jest dach i elewacja zewnętrzna? Co z drzwiami i oknami? Kiedy były montowane? Jak wyglądają wnętrza i kiedy były odświeżane? Przy pierwszych oględzinach warto dokładnie oglądać ściany i podłogi, szukać ewentualnych zacieków i pęknięć, które będą oznaczały konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu. Wygląda na to, że lista ważnych pytań nie ma końca! Czy wszystkie one dotyczą stanu technicznego? Karol Fudala: Dokładne sprawdzenie, w jakim stanie jest nieruchomość to absolutna podstawa. Najlepiej zrobić to w towarzystwie fachowca, który eksperckim okiem oceni kondycje budynku, warto, by był to inżynier lub doświadczony budowlaniec. Sprzedawca nie ma obowiązku naprawić wypunktowanych usterek, ale ich wskazanie może okazać się kartą przetargową przy negocjacji ceny. Zakup nieruchomości to poważna sprawa, często jest to największa inwestycja w życiu, więc trzeba ją dokładnie sprawdzić. Równie ważny co stan techniczny, jest także stan prawny. Nie można podpisywać umowy przed dokładnym jego sprawdzeniem.