Kosmetyki minimalistki – bez czego nie obejdzie się żadna kobieta?

Choć dbanie o skórę twarzy i ciała, stan włosów nie jest obowiązkiem, wiele kobiet nie wyobraża sobie życia bez produktów do pielęgnacji czy makijażu. Jakie kosmetyki są niezbędnikiem w kobiecej łazience?

Co warto mieć w swojej kosmetyczce?

Część kobiet czerpie radość z kolekcjonowania kosmetyków, inne stawiają przede wszystkim na minimalizm. W natłoku zmieniających się trendów w świecie beauty i w obliczu rozwijającego się rynku niełatwo wyselekcjonować te najpotrzebniejsze.

Można wybierać produkty z różnych względów. Pomocne okazują się przykładowo opinie o kremach do twarzy na KWC, recenzje odżywek do włosów czy specjalne filmiki przedstawiające sposób działania naturalnych podkładów. Natomiast kluczowe będzie zastanowienie się nad własnymi potrzebami. Każdy z kosmetyków powinien być odpowiednio dopasowany do typu skóry, rodzaju włosów, stanu paznokci czy preferencji makijażowych.

Pielęgnacja skóry

W pierwszej kolejności należy określić swój typ cery. Może być sucha, tłusta, mieszana czy trądzikowa. Produkty przeznaczone do konkretnych potrzeb skóry będą miały szansę odpowiednio zadziałać. W innym wypadku mogą spowodować więcej problemów niż pożytku. Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki masz typ cery, skorzystaj z pomocy kosmetyczki, wskazówek konsultantki w ulubionej drogerii lub wykona prosty test w domowych warunkach.

W kosmetyczce minimalistki powinny znaleźć się:

krem do twarzy – można wybrać dwa rodzaje, czyli na dzień i na noc, lub postawić na uniwersalny produkt,

żel/pianka do mycia,

odpowiednie serum, np. nawilżające, przeciwzmarszczkowe, na przebarwienia,

skuteczny płyn lub olejek do demakijażu.

Warto odpowiednio zadbać również o skórę ciała. Przyda się zatem balsam i peeling. Oczywiście możesz dopasować też właściwy żel pod prysznic.

Czasami, oprócz dziennego kremu, kobiety wybierają też specjalny produkt przeznaczony do delikatnej skóry pod oczami. Do wyboru pozostają też liczne toniki, maseczki, mleczka, olejki i wiele innych. Jednak im więcej kosmetyków, tym bardziej oddalasz się od ducha minimalizmu.

Produkty do makijażu

Duża grupa kobiet nie wyobraża sobie codzienności lub ważniejszego wyjścia bez wykonania makijażu. Bez względu na to, czy bliżej Ci do clean girl aestethic, czy lubisz inspirować się full glamem, z pewnością w Twojej kosmetyczce przyda się choć kilka produktów z kategorii make-up. Do podstaw można zaliczyć: podkład (zamiast niego czasami: BB krem lub fluid), tusz do rzęs i ulubiony produkt do ust.

Dodatkowo można wzbogacić swoją kolekcję o róż, bronzer, eyeliner, paletki cieni, korektor, rozświetlacz, kredka do brwi itd. Natomiast kierując się minimalizmem, warto ograniczyć swój wybór do najpotrzebniejszych kosmetyków, czyli takich, z których będziesz korzystać codziennie.

Inne niezbędne kosmetyki

Dużą uwagę warto przyłożyć do wyboru produktów pielęgnacyjnych do włosów. Wybierając dobry szampon, nie będziesz musiała poszerzać kolekcji kosmetyków o dodatkowe maski, odżywki czy olejki. W końcu podstawą jest czysta skóra głowy. A jeśli stan Twoich włosów wymaga dodatkowego wsparcia, wybierz jeden produkt, który skutecznie zadba o ich kondycję.

Toaletka minimalistki i kosmetyki multifunkcyjne

Od jakiegoś czasu serca kolejnych minimalistek zdobywają kosmetyki multifunkcyjne. Czym się wyróżniają? Nadają się nie tylko do jednego kroku pielęgnacji, ale często zastępują dwa, trzy, a nawet cztery różne produkty. Są znacznie bardziej uniwersalne, a także dobrze sprawdzają się w podróży.

Dobrym przykładem takich kosmetyków jest krem BB. Odpowiednio nawilża skórę, a do tego kryje niedoskonałości bez efektu maski. Istnieją też produkty, które można jednocześnie traktować jako róż, pomadka do ust i cień do powiek. Na rynku dostępne są również szampony z funkcją odżywki.

Podstawy zakupów – jakość, a nie ilość

Minimalizm stawia przede wszystkim na jakość – dobry skład i efektywne działanie liczą się najbardziej.

Co więcej, nie zawsze warto kierować się trendami. To, co sprawdza się dla wielu osób, które zdążyły już przetestować nowy bestseller, niekoniecznie musi być odpowiednie dla Ciebie. Należy zatem zachować umiar i rozsądnie podchodzić do tworzenia własnej kolekcji kosmetyków.

Kolekcja kosmetyków prawdziwej minimalistki nie powinna składać się z wielu elementów. Kierując się indywidualnymi potrzebami, wymaganiami skóry i włosów, a także wysoką jakością, można skompletować zestaw produktów, które świetnie sprawdzą się w różnych warunkach.

Materiał przygotowany przez Wizaż.pl