Jak wydają pieniądze najwięksi sponsorzy polskiego sportu w roku ME i IO?

Rok 2024 będzie obfitował w największe, globalne wydarzenia sportowe. Przed nami zarówno Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, jak i letnie Igrzyska Olimpijskie. Jak wygląda dziś stan polskiego sponsoringu sportowego? Które firmy i branże wydają najwięcej na wsparcie naszych sportowców?

Od połowy czerwca do połowy sierpnia czeka kibiców sportu emocjonująca uczta z najwyższej półki. Euro i IO w jednym sezonie, to wyzwanie nie tylko dla sportowców i federacji sportowych, ale także dla firm, które chcą wykorzystać potencjał sportu do przyciągnięcia klientów i budowania swojego pozytywnego wizerunku. Wyzwania dla biznesu w tym kontekście są niezmienne:

Jak dobrać projekt sponsoringowy, który będzie pasował do marki i branży?

Jakich kompetencji potrzeba po stronie firmy i sponsorowanego, aby właściwie wykorzystać sponsorowanie?

Jaki budżet przeznaczyć na umowę sponsoringową, a jaki na dodatkową komunikację faktu zaangażowania? Tym bardziej, że według raportu Publicon Sport, pandemia i wojna na Ukrainie nie wpłynęły na poziom zaangażowania sponsoringowego, więc konkurencja stale wzrasta.

Spółki skarbu państwa niezmiennie dominują wśród sponsorów

Zaangażowanie spółek skarbu państwa w sponsoring sportu budzi od wielu lat ogromne kontrowersje. Społeczeństwo, komentatorzy i eksperci dzielą się na tych, którzy twierdzą, że to naturalny proces bez którego polski sport profesjonalny stałby na dużo niższym poziomie sportowym i organizacyjnym, a działania sponsoringowe są dla tych firm częścią społecznej odpowiedzialności biznesu. Inni wskazują, że zaangażowanie na tym poziomie to swego rodzaju patologia, a inwestować powinny głównie prywatne firmy, które pośrednio nie dysponują pieniędzmi podatników. Największym sponsorem w tej kategorii jest oczywiście Orlen oraz inne spółki związane z energetyką i paliwami. Orlen jest zarówno sponsorem PKOL, jak i PZPN, więc ma jeszcze szansę na działania wokół dwóch największych wydarzeń tego roku. Do publicznych sponsorów należy też zaliczyć wszelkiego rodzaju samorządy, które z reguły lokują środki w mniejsze kluby, projekty i wydarzenia. Wielką rolę od wielu lat odgrywa także Totalizator Sportowy z marką Lotto.

Bukmacherzy stawiają na najpopularniejsze projekty

Firmy oferujące zakłady sportowe, to oczywiście naturalni kandydaci do wspierania sportu, ze względu na bezpośrednie dotarcie do grupy pełnoletnich kibiców. Problemem tutaj jest deficyt projektów, które zapewniają potężne zasięgi. Te projekty są chętnie wybierane przez bukmacherów i walka o nie jest między firmami zażarta. Najpopularniejsze kluby i wydarzenia są bazą do komunikowania nie tylko logotypów, ale także kwot i zasad bonusów bukmacherskich. Przykłady to obecność STS w Reprezentacji Polski, Fortuny w Legii, Pucharze Polski i KSW, Betclica w FAME MMA i Superbetu w Lechu Poznań. Mniej popularny jest sponsoring klubów spoza topowych lig i dyscyplin, które nie są tak popularne.

OFICJALNIE: Superbet nowym sponsorem strategicznym Lecha Poznań! pic.twitter.com/utmc82ZnC8 — KKS Lech Poznań FANPAGE (@kks_lechpoznan) July 1, 2023

Producenci odzieży sportowej – czy wypadają najbardziej naturalnie?

Ciężko sobie wyobrazić branże bardziej pasującą do projektów sponsoringowych niż producenci sprzętu sportowego. Grają i pokazują się w nim zawodnicy, używają amatorsko także trenujący kibice, a ostatnio coraz modniejsze jest zakładanie koszulek piłkarskich, czy koszykarskich w modzie codziennej, nie tylko przez kibiców. Lokowanie logotypu na strojach sportowych jest naturalne, mało inwazyjne. W kontekście Igrzysk 2024 miała w Polsce miejsce bardzo ważna sponsoringowa w tej kategorii. Ubierającą Reprezentację Olimpijską od lat polską firmę 4F zmieni od IO w Paryżu międzynarodowy gigant, czyli marka adidas. Umowa potrwa aż do końca roku 2028.

Materiał przygotowany przez serwis Kody-Bonusowe.pl