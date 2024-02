Jaki rozmiar zegarka wybrać dla mężczyzny?

Proces wyboru idealnego zegarka męskiego bywa sporym wyzwaniem. Na rynku znajdziemy mnóstwo propozycji doskonałej jakości, które będą nam służyć przez wiele lat. Ogromne znaczenie podczas zakupu ma bez wątpienia odpowiedni rozmiar zegarka! Jak dobrać ten parametr? O czym powinniśmy pamiętać?

Stylowy zegarek męski

Zakup zegarka męskiego wymaga zastanowienia się nad kilkoma kwestiami. Musimy mieć na uwadze nie tylko jest design, lecz także materiały i rozmiar czasomierza. To wszystko ma bowiem ostateczny wpływ na komfort noszenia i kontrolowania czasu. Godne uwagi są modne zegarki Tissot, które świetnie się prezentują i mogą stanowić unikalny pomysł na prezent dla mężczyzny.

Jeśli chodzi o gabaryty zegarka, na nie składają się głównie: szerokość paska, średnica koperty, waga, grubość koperty oraz jej długość. Wybór warto uwarunkować zarówno swoimi preferencjami, jak i realnymi wymiarami nadgarstka, na którym będziemy nosić zegarek.

Koperta w zegarku

Najbardziej widocznym elementem każdego zegarka jest koperta. To oznacza, że konieczne jest dobranie dopasowanej koperty do własnych potrzeb, mając na uwadze jej grubość i średnicę. Odpowiednio dobrana koperta nie powinna być zbyt duża, ani też zbyt mała. Poza tym nie zapominajmy o grubości zegarka - zbyt potężne mogą nie zmieścić się pod koszulą! Mężczyźni najchętniej wybierają koperty w rozmiarach od 25 mm do 40 mm. Z kolei dostępne kształty występują w formach owalnych, okrągłych, aż po kwadratowe. Co ciekawe, rozmiar zegarka może się różnić w zależności od kształtu gadżetu.

Pomiar obwodu nadgarstka

Przed wyborem idealnego zegarka, należy przeprowadzić pomiar nadgarstka. To zadanie wykonamy z pomocą zwykłej miary krawieckiej lub nitki/sznurka. Okazuje się, że ta wartość jest bardzo ważna zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z nadgarstkiem o niestandardowych rozmiarach. Wtedy warto sprawdzić także, jaki stopień regulacji paska jest dostępny w danym modelu. W razie wyboru bransolety, zawsze można ją odpowiednio skrócić, zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Eksperci wskazują, że osoby o nadgarstkach 17 cm nie powinny stawiać na rozmiary kopert większe niż 42 cm (dobry wybór to 39-40 mm). Z kolei posiadacze nadgarstków 18 centymetrowych powinni stawiać na koperty nieco mniejsze niż 44 mm. Inaczej sprawa wygląda u osób o większych rozmiarach nadgarstków - tutaj można sobie pozwolić na koperty o średnicach 42-43 mm.

Podsumowując, warto zauważyć, że rozmiar zegarka jest zależny także od jego rodzaju. Zegarek noszony do garnituru powinien posiadać mniejsze gabaryty, które pozwolą na wygodne schowanie czasomierza pod mankiet koszuli. Natomiast w modelach do zadań specjalnych (np. zegarki turystyczne, lotnicze) wielkość ma ogromne znaczenie. Odpowiednio dobrany zegarek zapewnia komfort podczas odczytywania godziny nawet w trudnych warunkach. Jeśli nie do końca wiemy, jak dobrać idealny rozmiar dla siebie, skorzystajmy z pomocy specjalistów w sklepie z zegarkami. Funkcjonalny i stylowy zegarek w efekcie będzie nam dawać wygodę w każdej sytuacji i podkreślał charakter wielu stylizacji.

Materiał przygotowany przez Zegarownia.pl