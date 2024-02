Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jakie stawki obowiązują w 2024 roku?

W biznesie zawsze trzeba wybierać najkorzystniejsze rozwiązania. Dla przedsiębiorców istotną decyzją, która ma przełożenie na finanse, jest wybór formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wielu przypadkach może być odpowiednią opcją. Dowiedz się, jak prezentują się stawki ryczałtu obowiązujące w 2024 roku.

Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych

Zanim przejdziemy do konkretnych liczb, przypomnijmy, co oznacza ryczałt. W skrócie – jest to taka forma opodatkowania, która bazuje na opodatkowaniu przychodu i w której nie ma możliwości uwzględniania kosztów jego uzyskania do ustalenia wysokości podatku. Będąc na ryczałcie, nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy korzystać z niektórych ulg podatkowych, w tym ulgi na dziecko.

Limit dla ryczałtu w 2024 roku – ile wynosi?

Chcesz przejść na rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Spójrz na swoje przychody z ubiegłego roku. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ z opodatkowania tego typu mogą korzystać osoby, których przychód nie przekroczył 9 218 200 zł. Wiesz już, że się do nich zaliczasz? Dowiedz się więcej o tej formie opodatkowania, czytając artykuły opisujące ryczałt na Firmove.pl.

Musisz wiedzieć, że stawki podatku ryczałtowego są przyporządkowane do przychodów z różnych typów działalności. Ich wartości zawierają się w przedziale 2–17%.

Stawki podatku ryczałtowego w 2024 – jak wyglądają dla poszczególnych działalności?

Najwyższą, czyli 17-procentową stawką ryczałtu są objęte przychody osób wykonujących wolne zawody i osobiście prowadzących działalność gospodarczą. Zaliczają się do nich między innymi radcy prawni i adwokaci, księgowi, doradcy podatkowi, agenci ubezpieczeniowi czy tłumacze.

Niższy, bo wynoszący 15% ryczałt obejmuje z kolei przychody przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży hurtowej i magazynowaniem cieczy oraz gazów. Dotyczy też przychodów osób trudniących się dziennikarstwem, fotografią oraz marketingiem, a także firm detektywistycznych i ochroniarskich. Z takiej stawki opodatkowania mogą ponadto skorzystać przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności w branży kulturowej i rozrywkowej oraz organizatorzy turystyki.

Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 14% znajduje zastosowanie w przypadku przychodów osób świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz biur inżynieryjnych i architektonicznych. Programiści i przedsiębiorcy specjalizujący się w doradztwie sprzętu komputerowego i instalowaniu oprogramowania, a także zarządzaniu systemami informatycznymi, w ramach ryczałtu mogą liczyć na podatek w wysokości 12%. Natomiast 10-procentowa stawka obowiązuje dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Ryczałt 8,5% – komu przysługuje taka forma opodatkowania?

Wiele działalności gospodarczych może rozliczać się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego stawka wynosi 8,5%. Zaliczają się do nich między innymi firmy świadczące usługi w zakresie nieruchomości: ich najmu, dzierżawy czy zakwaterowania lokatorów. Stawka ta jest też stosowana dla przychodów z badań naukowych, usług edukacyjnych czy bibliotekarskich. Ponadto są nią objęte muzea, galerie i inne instytucje kultury. Ale uwaga! W przypadku ryczałtu 8,5% obowiązuje limit przychodów do 100 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty nalicza się podatek w wysokości 12,5%.

Najniższe stawki ryczałtu – w jakich działalnościach znajdują zastosowanie?

Jedną z najniższych stawek ryczałtu jest podatek 5,5% obowiązujący dla przychodów firm prowadzących działalność wytwórczą, wykonujących przewóz towarów samochodami o ładowności powyżej 2 ton czy świadczących usługi budowlane. 3-procentowy ryczałt w 2024 roku przewidziano dla przychodów z handlu i gastronomii – pod warunkiem że działalność nie obejmuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Stawka 2% przysługuje z kolei osobom uzyskującym przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych z własnej uprawy lub hodowli.

