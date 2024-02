Przewodnik po wyborze pakietu Office dla rodziny: Jakie są kluczowe różnice między poszczególnymi wersjami?

Pakiet biurowy Office to dzisiaj podstawowy element wyposażenia na niemal każdym komputerze. Począwszy od lat 90. firma Microsoft konsekwentnie rozwija swoje oprogramowanie, zwiększając jego możliwości i dodając sukcesywnie kolejne elementy. Dzisiaj coraz więcej osób wykorzystuje do użytku domowego usługi Microsoft 365, ale nadal bez trudu można kupić Microsoft Office 2016 oraz wersję 2021. Jak wybrać Microsoft Office do użytku domowego?

Co zawiera usługa Microsoft 365 ? Najnowszy pakiet Office do domu jest oferowany pod nazwą Microsoft 365. Pierwsza zmiana widoczna już na pierwszy rzut oka, dotyczy sposobu zakupu oraz instalacji oprogramowania. W przypadku Office 2016 oraz 2021 software był oferowany na zasadach licencji wieczystej. Oznacza to, że raz kupiony produkt cyfrowy mógł być używany bezterminowo, a pakiet Office dało się zainstalować wyłącznie na jednym komputerze. W przypadku Microsoft 365 usługa jest świadczona w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik uiszcza miesięczną lub roczną opłatę, aby podtrzymać dostęp do aplikacji. Microsoft 365 pozwala na zainstalowanie dobrze znanych programów, jak Word, Excel czy PowerPoint, ale jednocześnie daje dostęp do zupełnie nowych narzędzi, w tym także chmury OneDrive. W tym przypadku najlepszy Microsoft Office do domu to wariant Microsoft 365 Family. Pakiet jest przeznaczony dla maksymalnie 6 osób, każda może aktywować pakiet nawet na 5 urządzeniach i skorzystać z 1TB danych w chmurze. Analogicznym rozwiązaniem, ale dla jednego użytkownika, będzie Microsoft 365 Personal. Pakiet Office 2021 do domu

W przypadku wersji Microsoft Office 2021 występuje podział wersji oprogramowania na skierowane do klientów z różnych segmentów. Podział wersji software’u wygląda analogicznie, jak w przypadku pakietu 2016 z tą różnicą, że w poszczególnych programach pojawiło się mnóstwo nowych funkcji. Word otrzymał dostęp do Office Premium Creative Content, a także dodatkowe narzędzia, jak gumka punktowa, linijka i lasso. W Excelu pojawiły się tablice dynamiczne oraz funkcję XLOOKUP i LET i cały szereg innych. W PowerPoincie usprawniono pokaz slajdów oraz uzupełniono go o dodatki, które pojawiły się też w programie Word. Z kolei Outlook otrzymał translator oraz odświeżone funkcje wyszukiwania. Oczywiście przeprowadzono lifting graficzny, unowocześniając interfejs, który stał się bardziej przejrzysty. Dzięki temu zarówno stare, jak i nowe funkcje łatwiej jest znaleźć. Jakie rozwiązania oferuje pakiet Microsoft Office 2016?

Microsoft Office 2016 dostępny jest w kilku wariantach, które można dopasować do potrzeb użytkowników domowych i małych firm. Wśród dostępnych wersji oprogramowania występuje wersja: Dla użytkowników domowych i uczniów - obejmuje edytor tekstu Word, edytor arkuszy kalkulacyjnych Excel, program do przygotowywania prezentacji multimedialnych PowerPoint oraz do notatek OneNote;

- obejmuje edytor tekstu Word, edytor arkuszy kalkulacyjnych Excel, program do przygotowywania prezentacji multimedialnych PowerPoint oraz do notatek OneNote; Dla domu i biznesu - pakiet Home&Business otrzymał dodatkowo klienta poczty Outlook;

- pakiet Home&Business otrzymał dodatkowo klienta poczty Outlook; Standard - wariant wzbogacony o Publishera;

- wariant wzbogacony o Publishera; Professional Plus - wersja uzupełniona o program Publisher oraz Access do obsługi baz danych. Dla większości użytkowników domowych wystarczającym rozwiązaniem będzie wersja Home&Business lub Standard. Osoby, które wykorzystują podstawowy pakiet Office głównie do nauki, będą zadowolone już z wariantu Home&Student. Jaki Office do domu będzie najlepszy?