Wrocław – 10 atrakcji dla całej rodziny

Miałeś okazję odwiedzić już Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie zaplanuj sobie weekend w mieście 100 mostów, odwiedź polecane przez nas atrakcje Wrocławia i zakochaj się w tym nietuzinkowym miejscu. Stolica Dolnego Śląska zachwyca – przyjedź i przekonaj się dlaczego!

Wrocławskie zabytki warte odwiedzenia

Jakie zabytki Wrocławia koniecznie musisz poznać? Bez dwóch zdań swoje pierwsze kroki skieruj na Rynek. Tutejszy ratusz robi wrażenie na każdym turyście. A czy wiesz, że jest to najstarszy ratusz w kraju? Po dziś dzień funkcjonuje w nim urząd miasta. Ale nie tylko z tego względu warto zwrócić na niego uwagę. Wrocławski ratusz jest unikatowym zabytkiem architektury gotyckiej, a w jego piwnicach swoją siedzibę ma jedna z najstarszych restauracji w Polsce – Piwnica Świdnicka. Wybierz się do niej na smaczny obiad i chłoń atmosferę tego miejsca. Do ciekawostek należy fakt, że przed ratuszem znajduje się pomnik Aleksandra Fredry, który został przywieziony do miasta ze Lwowa tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Jedną z najpiękniejszych atrakcji Wrocławia jest także sam rynek ozdobiony dziesiątkami przepięknych, kolorowych kamieniczek – koniecznie obejrzyj połączone charakterystycznym mostkiem kamienice Jaś i Małgosia. Z rynku masz już tylko kilka kroków na plac Solny, na którym znajduje się targ kwiatowy.

Ciekawym miejscem we Wrocławiu jest także Ostrów Tumski, czyli zabytkowa dzielnica z XIII wieku, przez wielu uważana za nawet piękniejszą od Rynku. Na Ostrowie warto zwiedzić archikatedrę Jana Chrzciciela z XIII-XIV wieku i znajdujący się na jej wieży punkt widokowy. Jeśli wybierzesz się tu pod wieczór, to będziesz miał szansę spotkać latarnika, który każdego dnia ręcznie rozpala gazowe latarnie. To ogromna atrakcja tego miejsca!

Jeśli zastanawiasz się, co zwiedzić we Wrocławiu, podpowiadamy – Halę Stulecia i jej okolice! Obiekt wzniesiony w latach 1911-1913 do dzisiaj robi ogromne wrażenie na zwiedzających. Hala jest najsłynniejszym dziełem epoki polskiego modernizmu. Razem z Pergolą, Iglicą, Fontanną Multimedialną, Pawilonem Czterech Kopuł, Ogrodem Japońskim i Parkiem Szczytnickim tworzy ulubioną strefę wypoczynkową mieszkańców.

Co zobaczyć we Wrocławiu z dziećmi?

Planujesz podróż do Wrocławia z maluchami? W takim razie koniecznie wstąp z nimi do zoo. Pamiętaj jednak, by zarezerwować sobie sporo czasu na zwiedzanie. Wrocławski ogród zoologiczny jest największym tego typu obiektem w Polsce. Swój dom ma tutaj aż 12 tysięcy zwierząt! Prawda, że ta liczba robi wrażenie? Będąc w zoo, obowiązkowo zajrzyj do Afrykarium – tutaj znajdziesz baseny z krokodylami, rekinami, hipopotamami i innymi egzotycznymi zwierzakami.

Wyjątkową atrakcją dla dzieci we Wrocławiu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. W obiekcie czekają na Ciebie multimedialne wystawy, interaktywne gry, strefa relaksu i miejsce zabaw dla dzieci. W Hydropolis możesz spędzić cały dzień i w ogóle się nie nudzić. To doskonała atrakcja na gorszą pogodę!

Nietypowe atrakcje we Wrocławiu, które warto poznać

Atrakcje we Wrocławiu zaskakują na każdym kroku. Zabytków jest tu sporo, ale wcale nie oznacza to, że podczas swojej wycieczki będziesz tylko odwiedzać muzea! Wybierz się na szukanie wrocławskich krasnali i poczuj beztroską radość przy odnajdowaniu kolejnych skrzatów. W tej chwili na mapie Polski jest już kilka miast, które zapraszają do szukania figurek tego typu, ale to właśnie Wrocław był pierwszy. Od 2005 roku krasnali w mieście przybywa. W 2020 roku było już ich 360. Ile uda Ci się naliczyć w czasie spaceru? Przekonaj się sam!

Kolejną wrocławską atrakcją, która przyciąga turystów, jest również Sky Tower – jeden z najwyższych budynków w Polsce. Wysokość obiektu to 212 metrów, a na 48. piętrze ulokowany jest najwyżej położony w Europie apartament mieszkalny. Na 49. piętrze mieści się taras widokowy, który zaprasza wszystkich chętnych do podziwiania panoramy Wrocławia. Przy dobrej pogodzie wypatrzysz z niego nawet szczyt Śnieżki! To miejsce naprawdę robi wrażenie – dlatego wybierz się na Sky Tower i sprawdź, co ciekawego uda Ci się wypatrzeć. I koniecznie zabierz ze sobą lornetkę!

