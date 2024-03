Kalkulator BMI – sprawdź, czy Twoja waga jest prawidłowa!

Utrzymywanie prawidłowej masy ciała jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do oceny proporcji wagi do wzrostu jest wskaźnik BMI. W naszym artykule przyjrzymy się normom BMI i podpowiemy, jak obliczyć wskaźnik masy ciała. Zaznajomienie się z tymi kwestiami pomoże Ci ocenić, czy Twoja waga jest prawidłowa, czy też powinieneś rozważyć modyfikację stylu życia.

Czym jest wskaźnik BMI?

BMI (ang. Body Mass Index) to wskaźnik wykorzystywany do szacowania prawidłowej masy ciała. Obliczamy go na podstawie wzoru matematycznego, który bierze pod uwagę wzrost i wagę danej osoby (wagę ciała w kilogramach dzieli się przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach).

Indeks masy ciała - normy

Wskaźnik BMI jest powszechnie stosowany do oceny proporcji masy ciała do wzrostu. Dzięki niemu możemy zidentyfikować wagę prawidłową, niedowagę, nadwagę i otyłość. Wynik, który uzyskamy podczas obliczania tego wskaźnika, trzeba porównać z normami określonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:

BMI < 16,0 – III stopień niedowagi;

BMI 16,0-16,9 – II stopień niedowagi;

BMI 17,0-18,4 – I stopień niedowagi;

BMI 18,5-24,9 – waga prawidłowa;

BMI 25,0-29,9 – nadwaga;

BMI 30,0-34,9 – otyłość I stopnia;

BMI 35,0-39,9 – otyłość II stopnia;

BMI > 40 – otyłość III stopnia.

Warto mieć na uwadze, że normy te nie mają zastosowania w przypadku dzieci w fazie wzrostu, kobiet w ciąży czy sportowców z dużą masą mięśniową. W tych przypadkach wykorzystuje się inne metody oceny prawidłowości wagi (np. pomiar składu ciała u dorosłych czy siatki centylowe u dzieci).

Nieprawidłowy wskaźnik masy ciała - zagrożenia

Utrzymywanie odpowiedniej masy ciała jest niezwykle ważne dla naszego stanu zdrowia. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom BMI to zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych chorób:

Nadwaga i otyłość związane są z większym prawdopodobieństwem pojawienia się cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu czy niektórych nowotworów.

Niedowaga to jeden z czynników ryzyka osteoporozy. Zbyt niski wskaźnik BMI u kobiet może również prowadzić do zaburzeń hormonalnych i zaniku miesiączki.

Dlaczego warto dbać o utrzymywanie odpowiedniego wskaźnika BMI?

Utrzymywanie odpowiedniej masy ciała ma duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Jest wiele powodów, dla których warto zadbać o to, aby nasz wskaźnik BMI mieścił się w przedziale 18,5-24,9. Oto kilka z nich:

Zdrowie serca – BMI mieszczące się w normie zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu. Prawidłowa waga ciała sprzyja utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi.

Mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy – prawidłowy wskaźnik BMI zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby.

Wzmocnienie kości i stawów – odpowiednia masa ciała wspiera zdrowie układu kostno-stawowego, zmniejszając ryzyko wystąpienia takich problemów jak osteoporoza czy bóle pleców.

Poprawa samopoczucia i kondycji fizycznej – utrzymując prawidłowy wskaźnik BMI, możemy cieszyć się lepszym nastrojem, większą ilością energii i odpowiednią kondycją fizyczną.

Poprawa samopoczucia psychicznego – odpowiednia masa ciała może również przyczynić się do lepszego samopoczucia psychicznego i większej pewności siebie. Osoby z prawidłowym wskaźnikiem BMI często czują się bardziej komfortowo w swoim ciele i mają pozytywne nastawienie do życia.

Co robić, aby utrzymywać BMI w normie?

Twoje BMI jest zbyt wysokie lub zbyt niskie? A może masz prawidłową wagę i chcesz ją utrzymać? Niezależnie od wybranej odpowiedzi warto wiedzieć, co robić, aby zadbać o odpowiedni wskaźnik masy ciała. Należy przede wszystkim przestrzegać kilku istotnych wskazówek:

Utrzymywanie zbilansowanej diety – ważne jest spożywanie różnorodnych, pełnowartościowych posiłków bogatych w niezbędne witaminy, minerały i składniki odżywcze. W przypadku osób z nadmierną masą ciała konieczne może być zmniejszenie spożycia kalorii (warto skonsultować się z dietetykiem w celu uzyskania indywidualnego planu żywienia).

Zwiększenie aktywności fizycznej – regularny wysiłek fizyczny pomoże nam zrzucić lub utrzymać wagę. Warto wprowadzić do swojego życia aktywności, które sprawiają nam przyjemność (mogą to być np. spacery, jazda na rowerze, pływanie czy jogging).

Dbanie o odpowiednią ilość snu – niewystarczająca ilość snu może być przyczyną zaburzeń hormonalnych, które niekorzystnie wpływają na nasz apetyt i masę ciała. Dbanie o zdrowy sen jest więc ważnym elementem utrzymania odpowiedniej wagi.

Kalkulator BMI – szybkie i łatwe obliczanie wskaźnika BMI

Dobrym sposobem na obliczenie swojego wskaźnika masy ciała są kalkulatory BMI online. Wygodny kalkulator można znaleźć np. na stronie Apteline - https://apteline.pl/artykuly/kalkulator-bmi. Obliczanie BMI za jego pomocą jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę i uzupełnić potrzebne dane (wiek, płeć, waga i wzrost), a następnie kliknąć przycisk „Oblicz BMI”. Kalkulator wyliczy wartość BMI i zakwalifikuje ją do odpowiedniej kategorii (np. waga prawidłowa, niedowaga, nadwaga, otyłość). Dzięki temu praktycznemu narzędziu możemy systematycznie kontrolować swoją masę ciała, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie przez wiele lat.