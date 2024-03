Czym adwokat różni się od radcy prawnego? Sprawdź!

Potrzebujesz pomocy prawnika? A może mecenasa, adwokata lub radcy prawnego? Każdy z nas kiedyś stanie przed takim dylematem. Aby podjąć odpowiednią decyzję o wyborze specjalisty, warto dowiedzieć się, jakie uprawnienia przysługują każdemu z nich.

Kim jest prawnik?

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze. Są to jednolite studia, które trwają pięć lat i zakończone są uzyskaniem tytułu magistra prawa. Aby jednak uzyskać uprawnienia przysługujące profesjonalistom, same studia nie wystarczą. Po ukończeniu studiów prawniczych należy bowiem zdać egzamin wstępny na aplikację prawniczą, a następnie taką aplikację ukończyć. Prawnik bez ukończonej aplikacji nie ma prawa do występowania przed sądami w imieniu klientów.

W Polsce taką drogę przejść musi każdy sędzia, prokurator, komornik, notariusz, a także właśnie radca prawny oraz adwokat. W przypadku aplikacji radcowskiej i adwokackiej czas jej trwania wynosi trzy lata. Aplikacja kończy się egzaminem z praktycznej znajomości różnych dziedzin prawa. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym aplikant uzyskuje wpis na listę i otrzymuje tytuł radcy prawnego lub adwokata.

Kim jest mecenas?

W odniesieniu do prawników bardzo często można się także spotkać ze sformułowaniem mecenas. Określenie to pochodzi z języka łacińskiego i jest ono grzecznościowym terminem, nie jest chronione prawem. Słowo mecenas używane jest tylko w Polsce. W ten sposób nazywa się adwokatów i radców prawnych, czyli osoby wykonujące zawód prawniczy, posiadające uprawnienia do występowania przed sądem. Mecenasem jest więc każdy profesjonalny pełnomocnik, którego znajdziesz między innymi na Legavi.pl.

Mecenasem nie nazwiemy więc, ani studenta prawa, ani też osoby, która jest magistrem prawa, a nie ukończyła aplikacji. Takie osoby nie posiadają bowiem uprawnień do reprezentacji przed sądami, czy też urzędami. Magister prawa nazywany jest zazwyczaj po prostu prawnikiem. Coraz częściej jednak określenie mecenas jest stosowane w stosunku do aplikantów adwokackich i radcowskich, a także do doradców podatkowych, rzeczników patentowych oraz legislatorów.

Radca prawny, a adwokat – różnice

W przeszłości zawód radcy prawnego znacząco różnił się od zawodu adwokata. Radca prawny prowadził sprawy gospodarcze oraz cywilne, podczas gdy adwokat specjalizował się w prawie karnym i rodzinnym. Różnice wynikały z pochodzenia i historii obu zawodów w Polsce. Nazwa zawodu adwokata pochodzi od rzymskiego słowa advocatus i oznacza pełnomocnika strony procesowej, natomiast radcą prawnym określana była osoba, której praca polegała na świadczeniu pomocy prawnej głównie podmiotom gospodarczym.

Od dnia 1 lipca 2015 roku radcowie prawni oraz adwokaci mają takie same uprawnienia i kompetencje. Radcowie prawni i adwokaci posiadają uprawnienia do reprezentacji klientów przed sądami niezależnie od dziedziny prawa. Poza nazwą można dostrzec dwie różnice pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami – jednak nie są one istotne z perspektywy klienta. Pierwszą z nich jest kolor żabotu przy todze, a drugą jest możliwość pozostawania radcy prawnego w zatrudnieniu na umowie o pracę.

Materiał przygotowany przez Legavi.pl