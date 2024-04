Zrównoważona moda – zmiany potrzebne sektorowi odzieżowemu

Przyszłość naszej planety zależy od wielu czynników. Jednym z ważnych aspektów jest odpowiedzialność biznesu. Zmiany klimatu stawiają przed firmami z różnych branż – m.in. odzieżowej – wyzwania, mające wpływ na ich codzienne funkcjonowanie i procesy w łańcuchu dostaw. Jak zrównoważona moda staje się coraz bardziej powszechnym kierunkiem, dążąc do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne?

Cyrkularność – kierunek dobrych zmian

Sektor włókienniczy i odzieżowy odgrywa w Europie dużą rolę. W 2022 r. branża mody i innowacyjnych tekstyliów liczyła ponad 36 tys. podmiotów, osiągając w samej Polsce przychód 53,3 mld zł. Skala działania sprawia, że to ważny obszar także w kontekście środowiskowym. Branża poszukuje więc coraz bardziej odpowiedzialnych rozwiązań, zmierzając w kierunku cyrkularnej mody. Płaszczyzną do dyskusji o przyszłości tego sektora są m.in. spotkania takie jak Okrągły Stół w ramach powołanego przez UN Global Compact Network Poland Zespołu ds. Zrównoważonej Mody, gromadzące przedstawicieli biznesu, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Działając od kwietnia 2022 r., uczestnicy tych spotkań wypracowali rekomendacje dla polskiego sektora odzieżowego, wspierając firmy w procesie zielonej transformacji. Jednym z głównych celów tych wytycznych jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów tekstylnych poprzez promowanie ponownego wykorzystania materiałów. Niezwykle ważne jest więc wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad metodami pełnego recyklingu tekstyliów.

Zrównoważona moda w praktyce

Na kształtowanie przyszłości branży istotny wpływ mają inicjatywy podejmowane przez firmy. Przykładowo – o to, by zużyte ubrania nie były już odpadem, a stały się zasobem ponownie wykorzystywanym w produkcji odzieży, stara się spółka LPP. Za realizowany wraz z start-upem Use Waste projekt technologii recyklingu tekstyliów poliestrowych otrzymała Złotą Nagrodę w kategorii „E- Innowacja w obszarze środowiska” w konkursie Innowator ESG 2023. Dzięki temu rozwiązaniu zużyte ubrania będą surowcem do produkcji nowych włókien. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka z Gdańska ponadto, bazując na data science, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, prognozuje poziom zapotrzebowania na kolekcje swoich brandów. Precyzyjne dane pozwalają jej na ograniczanie ilości zamawianej u dostawców odzieży, a zarazem minimalizowanie prawdopodobieństwa nadprodukcji. LPP sukcesywnie zwiększa też w kolekcjach swoich marek udział materiałów o niższym śladzie węglowym, takich jak m.in. Cotton made in Africa, poliester z recyklingu czy wiskoza z certyfikatami (np. Lenzing).

Zrównoważona moda to już nie trend, a kierunek rozwoju branży – z jednej strony coraz częściej określany prze wymogi prawne i rosnącą świadomość konsumentów, a z drugiej tak potrzebny dla przyszłości naszej planety.

Materiał przygotowany przez Agencję Płodni