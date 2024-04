„Jeśli coś jest piękne i funkcjonalne, to właśnie takie powinno być”. Ideologia Bauhausu zamknięta w zegarku Sternglas

Bauhaus, artystyczno-rzemieślnicza uczelnia założona w 1919 roku przez Waltera Gropiusa w Weimarze, cały czas niezmiennie inspiruje artystów i projektantów z całego świata. Ideologia Bauhausu zmieniła i ukierunkowała nasze spojrzenie na design. Uczy, że może być piękny, prosty, ale przede wszystkim funkcjonalny. Zainspirowany tą ideą oraz zakochany w zegarkach Dustin Fontaine, założył markę Sternglas, przelewając tym samym w genialny sposób ducha Bauhasu na każdą, najdrobniejszą część swoich projektów.

Forma winna wynikać z użytkowej wartości przedmiotu - to zdanie przewodnie nurtu funkcjonalnego projektowania, będącego ideą Bauhausu. Ta myśl była katalizatorem powstania metodologii projektowania, dziś nazywaną również design thinking. Wiele osób uważa, że jest to fundamentem dla tworzenia lepszego świata.

Sternglas Naos Edition Bauhaus III to szczególne uhonorowanie idei Bauhausu. Dekiel zdobi bowiem oryginalny diagram programu nauczania według Waltera Gropiusa (Bauhaus curriculum). To wyraz szacunku dla tego historycznego dziedzictwa i element, który przyciągnie wzrok każdego konesera.

Modele wyposażone są w precyzyjne mechanizmy kwarcowe. Zaś jeśli chodzi o paski, Sternglas proponuje nam różnorodność wyboru – od skórzanych, przez te z geometrycznym wzorem, po metalowe bransolety.

Okienko datownika oprawione w czerwoną ramkę, jest subtelnym nawiązaniem do kultowych drzwi wejściowych szkoły Bauhaus. Szkło szafirowe z podwójną powłoką antyrefleksyjną chroni tarczę przed zarysowaniami, ale również zapewnia klarowność i doskonałą czytelność pod każdym kątem.

Wszystkie powyższe cechy sprawiają, że te męskie zegarki są przedmiotem filozoficznych założeń Bauhausu podpartego nowoczesną technologią. Sternglas Naos Edition Bauhaus III to wyjątkowa propozycja dla tych, którzy cenią sobie zegarki z duszą i historią, jednocześnie oczekując od nich codziennej niezawodności. Warto wspomnieć również, że jest to edycja limitowana do 1999 sztuk.

Sternglas to opowieść o pasji, innowacji i sukcesie

Dustin Fontaine rozwijał swoją pasję do zegarków od młodych lat. Zirytowany brakiem środków na zakup drogiego, dobrego zegarka, Fontaine postawił na stworzenie własnej marki, która łączyłaby estetykę Bauhausu z dostępnością cenową. Ten pomysł był skazany na sukces. Jego determinacja i wsparcie społeczności poprzez platformy crowdfundingowe, pozwoliły na realizację marzenia o demokratyzacji designu zegarków. Sternglas stał się rozpoznawalną marką, oferując wysoką jakość w przystępnych cenach. Zegarki Sterglas można zakupić w bardzo okazyjnych cenach na stronie Zegarownia.pl