Czy można połączyć kilka kredytów w jeden? Poznaj zalety konsolidacji!

Wiele osób spłaca kilka zobowiązań jednocześnie – kredyt gotówkowy, hipoteczny, dług ratalny za sprzęty AGD czy leasing na samochód.

Dodatkowy kapitał z banku ułatwia spełnienie marzeń i potrzeb, ale w późniejszym czasie może znacznie obniżyć status życia. Różne terminy płatności, oprocentowania i wysokie raty często prowadzą do problemów z płynnością finansową. Aby ich uniknąć, warto rozważyć połączenie kilku kredytów w jeden, czyli konsolidację. Na czym ona polega i jakie ma zalety? Sprawdź!

Czym jest konsolidacja kredytów i kiedy jest możliwa?

Przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej można zaciągać kilka kredytów i pożyczek w różnych bankach. To jednak często wiąże się z różnymi zawiłościami, wynikającymi z kilku terminów spłat, kosztów dodatkowych czy wysokości oprocentowania. Jeśli chcesz ułatwić sobie kontrolę domowego budżetu, rozważ kredyt konsolidacyjny, który może pomóc Ci uporządkować finanse.

W praktyce konsolidacja jest po prostu nowym kredytem, jednak przeznaczonym głównie na pokrycie dotychczasowych zobowiązań (przynajmniej dwóch). Bank, który go udziela, spłaca dotychczasowych wierzycieli swojego klienta. Ten natomiast zamiast kilku rat zaczyna spłacać jedną ratę nowego kredytu, pokrywaną zgodnie z nowymi ustaleniami.

Najczęściej konsolidacją można objąć kredyty hipoteczne, gotówkowe, samochodowe, inwestycyjne, ratalne oraz pożyczki hipoteczne czy nawet wykorzystane limity na rachunkach bankowych i zadłużenia na kartach kredytowych. Bank zgodzi się na takie połączenie, jeśli będziesz posiadać odpowiednią zdolność kredytową, umożliwiającą terminową spłatę zobowiązania na nowych warunkach. Konsolidacja nie jest więc opcją dla osób zalegających z płatnościami. Z tego powodu, ubiegając się o nią, nie możesz widnieć na liście dłużników BIK. Wniosek o scalenie zobowiązań warto więc złożyć w momencie, kiedy nadal posiadasz płynność finansową.

Jeśli rozważasz kredyt konsolidacyjny, kalkulator internetowy pomoże Ci we wstępnym wyliczeniu swoich szans.

Co można uzyskać, łącząc kilka kredytów w jeden?

Decydując się na konsolidację kredytów, możesz połączyć różne zobowiązania i zacząć spłacać jedną ratę w konkretnym terminie, bez zbędnego ryzyka, że zapomnisz o terminie.

Banki podczas konsolidacji zwykle umożliwiają wydłużenie okresu kredytowania. To z kolei skutkuje obniżeniem miesięcznej raty i tym samym odciążeniem domowego budżetu. Taki krok często pozwala więc na uniknięcie spirali zadłużenia.

Warto jednak pamiętać, że dłuższy okres spłaty może wiązać się ze wzrostem kosztów całkowitych – odsetki od kapitału będą dłużej naliczane. Niemniej konsolidacja często pozwala na obniżenie oprocentowania i zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu. Może to wynikać m.in. z lepszej sytuacji na rynku finansowym w porównaniu do tej, kiedy zaciągnąłeś wcześniejsze kredyty czy pożyczki. Na lepsze warunki umowy można liczyć również w przypadku poprawy zdolności kredytowej. Dlatego zdarza się, że w ramach konsolidacji istnieje też możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Jak wybrać optymalną ofertę kredytu konsolidacyjnego z Ekspertem?

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie korzystnej oferty kredytu konsolidacyjnego, ustal termin konsultacji z Ekspertem Finansowym. Może on:

Szczegółowo przeanalizować Twoją aktualną zdolność kredytową, posiadane zobowiązania i możliwości ich połączenia.

Porównać wiele ofert kredytowych i przedstawić te, które będą optymalne w Twoim przypadku – oszczędzisz sporo czasu, jednocześnie poznając różne możliwości.

Pomóc w dokładnej analizie ofert – będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby wybrać korzystną dla siebie ofertę.

Wesprzeć Cię w całym procesie starania się o kredyt konsolidacyjny – od analizy indywidualnej sytuacji i ofert, przez pomoc w zgromadzeniu dokumentacji i złożeniu wniosków, aż do sprawdzenia warunków umowy z wybranym przez Ciebie bankiem i spłacania zobowiązania.

Ekspert Finansowy może również wymienić szczegółowe korzyści wynikające z konsolidacji w Twoim przypadku.

Mateusz Mroczkowski

Ekspert Finansowy Notus Finanse S.A.

Jako Ekspert Finansowy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pomagam klientom spełniać marzenia o własnym domu. Każda współpraca zaczyna się od zrozumienia Twoich potrzeb, aby znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej sytuacji finansowej. Wierzę, że kluczem do sukcesu są transparentność, cierpliwość i indywidualne podejście. Moim priorytetem jest rzetelność – chcę, abyś podejmował świadome decyzje i czuł się pewnie na każdym etapie drogi do własnej nieruchomości.

