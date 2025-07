Jak uzyskać legalne pozwolenie na posiadanie jednostki strzeleckiej?

Zdobycie dokumentu uprawniającego do posiadania broni palnej wiąże się z koniecznością spełnienia jasno określonych warunków oraz dopełnieniem wymaganych formalności.

Procedura różni się w zależności od celu, w jakim zamierzasz korzystać z broni – może to być sport, kolekcjonerstwo lub łowiectwo. Każda z tych ścieżek wiąże się z innym zakresem dokumentów, obowiązków i kosztów.

Podstawowe wymagania i kryteria formalne

Jeżeli nie wiesz, jak zdobyć pozwolenie na broń, to rozwiejemy Twoje wątpliwości. Proces uzyskania pozwolenia wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim musisz mieć ukończone 21 lat, a w przypadku broni sportowej lub łowieckiej – co najmniej 18 lat, jeśli posiadasz odpowiednie zaświadczenie ze stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym jest również pełna zdolność fizyczna i psychiczna oraz brak uzależnień. Osoba ubiegająca się o pozwolenie nie może być karana za określone przestępstwa i musi wykazać, że nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego. Niezbędne są także pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, których koszt wynosi zazwyczaj od 400 do 600 zł.

Broń do celów sportowych – ścieżka krok po kroku

Uzyskanie pozwolenia do celów sportowych rozpoczyna się od przystąpienia do klubu strzeleckiego i odbycia minimum 3-miesięcznego stażu treningowego. Po jego zakończeniu konieczne jest przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Kolejny krok to uzyskanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, która wymaga udziału w co najmniej ośmiu zawodach rocznie w odpowiednich konkurencjach. Następnie należy przygotować komplet dokumentów, który zawiera m.in. zaświadczenia lekarskie, kopie dokumentów z klubu oraz potwierdzenie opłaty skarbowej. Dokumenty składa się do właściwego wydziału, który ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia możliwe jest uzyskanie promesy na zakup konkretnej jednostki broni.

Kolekcjonerskie i łowieckie pozwolenie – alternatywne możliwości

Jeśli interesuje Cię broń kolekcjonerska, musisz zostać członkiem stowarzyszenia o takim profilu i odbyć przeszkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. W dalszej kolejności wymagane jest podejście do egzaminu organizowanego przez Policję, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Koszty badań oraz opłat skarbowych są zbliżone do tych wymaganych przy ścieżce sportowej. Procedura kończy się złożeniem wniosku i oczekiwaniem na wydanie pozwolenia.

W przypadku pozwolenia łowieckiego proces rozpoczyna się od odbycia 12-miesięcznego stażu w kole łowieckim. Następnie trzeba zdać egzamin łowiecki obejmujący teorię, ustną rozmowę oraz część praktyczną. Po dopełnieniu tych formalności konieczne jest uiszczenie wpisowego i składki do Polskiego Związku Łowieckiego oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku. Po uzyskaniu decyzji możliwy jest zakup broni, jej rejestracja i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi normami.

Koszty, rejestracja i obowiązki właściciela broni

Bez względu na cel posiadania broni, obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 242 zł za wydanie pozwolenia oraz 17 zł za każdą promesę. Po zakupie broni masz 5 dni na jej rejestrację. Konieczne jest również zabezpieczenie jej w sejfie spełniającym normę S1. W niektórych przypadkach możesz spodziewać się wizyty dzielnicowego, który sprawdzi, czy broń jest przechowywana zgodnie z przepisami. Dokument uprawniający do posiadania broni nie wymaga uzyskania zgody z zakresu zagospodarowania przestrzennego, nie odnosi się do projektów zagospodarowania działki ani nie wymaga współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Różnice względem innych procedur administracyjnych

Proces ubiegania się o pozwolenie na broń nie podlega regulacjom obowiązującym w przypadku planowania inwestycji budowlanych. Nie dotyczy go obowiązek składania projektu budowlanego, nie ma związku z projektowaniem obiektów budowlanych ani z wykonywaniem robót budowlanych. Nie bierze w nim udziału kierownik budowy ani starostwo powiatowe. Procedura nie odnosi się też do takich pojęć, jak warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu, użytkowanie obiektu budowlanego czy zgodność projektu zagospodarowania działki z innymi aktami prawa miejscowego. W przeciwieństwie do formalności towarzyszących budowie domu uzyskanie pozwolenia na broń nie wymaga dokumentów dotyczących lokalizacji inwestycji, sporządzenia projektu technicznego czy ochrony interesów osób trzecich.

