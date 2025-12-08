Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
8 grudnia 2025
Inspiracje i porady

Zapowiadane reformy mieszkaniowe 2026 – co zmieni się dla kupujących?

8 grudnia 2025
. . mat. pr.
Rok 2026 będzie punktem zwrotnym dla polskiego rynku nieruchomości, przynosząc zmiany, które odczują zarówno kupujący pierwsze "M", jak i doświadczeni inwestorzy.

Nadchodzące reformy obejmują zaostrzenie zasad podatkowych, wdrożenie unijnych dyrektyw energetycznych oraz nową regulację rynku najmu. W cieniu tych legislacyjnych przetasowań rynek wciąż notuje wzrosty cen, co potwierdzają najnowsze dane. Jeśli planujesz transakcję w najbliższych miesiącach, musisz wiedzieć, jak nowe prawo wpłynie na opłacalność Twojej inwestycji.

Co zmienia się w uldze mieszkaniowej dla sprzedających?

Od 1 stycznia 2026 roku planowane jest istotne uszczelnienie przepisów dotyczących tzw. ulgi mieszkaniowej, która pozwala na uniknięcie podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, jeśli środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Nowa definicja „zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych” ma wykluczać osoby, które w momencie sprzedaży posiadają już inną nieruchomość mieszkalną lub udział w niej przekraczający 50%. Oznacza to koniec popularnej praktyki „przepinania” kapitału między kolejnymi inwestycjami bez płacenia podatku, jeśli sprzedający posiada już zabezpieczone potrzeby bytowe w innym lokalu.

Jakie nowe standardy techniczne wymusi dyrektywa EPBD?

Rok 2026 to także czas wdrażania w Polsce zapisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD), która ma na celu dekarbonizację budownictwa. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków w skali od A do G, co uczyni świadectwa energetyczne bardziej czytelnymi dla kupujących. Budynki o najniższej efektywności (klasa G) będą stopniowo wskazywane do termomodernizacji, co może wpłynąć na spadek ich wartości rynkowej. Nowe przepisy wymuszą na deweloperach stosowanie technologii zeroemisyjnych, co choć podniesie standard życia, może przełożyć się na wyższe koszty budowy.

Dodatkowo, od 20 września 2026 roku nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać standard bezemisyjności, a obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych obejmie pod koniec roku duże obiekty komercyjne i publiczne. Dla budynków mieszkalnych obligatoryjna fotowoltaika wejdzie w życie nieco później (od 2029 r.), ale inwestorzy indywidualni budujący domy w 2026 roku powinni już teraz uwzględnić te wymogi w projektach, aby nie stracić na wartości nieruchomości w przyszłości. Domy niespełniające nowych norm mogą wkrótce stać się trudniejsze do zbycia i droższe w eksploatacji.

Czy najem krótkoterminowy trafi pod ścisły nadzór?

Ważną datą dla inwestujących w apartamenty na wynajem będzie 20 maja 2026 roku. Wtedy to wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek rejestracji wszystkich obiektów wynajmowanych krótkoterminowo w centralnym systemie. Każdy lokal otrzyma unikalny numer rejestracyjny, bez którego wystawienie ogłoszenia na platformie cyfrowej będzie niemożliwe. Celem regulacji jest wyeliminowanie szarej strefy i zapewnienie uczciwej konkurencji wobec hoteli.

Brak rejestracji będzie wiązał się z dotkliwymi karami finansowymi, a platformy będą zobowiązane do regularnego raportowania danych o wynajmie do organów skarbowych. Dla kupujących mieszkania inwestycyjne oznacza to konieczność ścisłego przestrzegania procedur i potencjalnie niższy zwrot z inwestycji ze względu na pełne opodatkowanie działalności. Może to ostudzić popyt na lokale w turystycznych centrach miast, co z kolei jest dobrą wiadomością dla osób szukających tam mieszkań na własny użytek.

Sprawdź ogłoszenia mieszkań w portalu Adresowo.pl: https://adresowo.pl/

Co nowego w przepisach dla spółdzielni mieszkaniowych?

Rok 2026 przyniesie także finalizację reformy prawa spółdzielczego. Nowe przepisy, procedowane pod koniec 2025 roku, mają na celu zwiększenie transparentności działania zarządów i uproszczenie życia mieszkańcom. Kluczowym ułatwieniem będzie uproszczona ścieżka przekształcania lokatorskiego prawa do lokalu w pełną własność, nawet w sytuacjach nieuregulowanego stanu prawnego gruntów spółdzielni. Umożliwi to wielu rodzinom uzyskanie pełni praw majątkowych do zajmowanych od lat mieszkań.

Dodatkowo ustawa wprowadza zakaz zdalnego głosowania w kluczowych sprawach na walnych zgromadzeniach, co ma zapobiec manipulacjom i przejmowaniu kontroli nad spółdzielniami przez zorganizowane grupy interesu. Dostęp do dokumentów spółdzielni, w tym umów z zewnętrznymi firmami, ma być dla członków znacznie łatwiejszy. Te zmiany zwiększą bezpieczeństwo prawne mieszkańców bloków z wielkiej płyty, co może podnieść atrakcyjność tych mieszkań na rynku wtórnym.

Jak kształtują się ceny według danych Adresowo.pl?

Średnie ceny ofertowe mieszkań za m² w wybranych miastach (III kw. 2025)mat. pr.Średnie ceny ofertowe mieszkań za m² w wybranych miastach (III kw. 2025)

Analiza danych z portalu Adresowo.pl za III kwartał 2025 roku pokazuje, że mimo zapowiadanych zmian prawnych, ceny mieszkań nie spadają, a w wielu segmentach wciąż rosną. Mediana ceny ofertowej dla całej Polski wyniosła w tym okresie 9 149 zł/m², co oznacza stabilizację na wysokim poziomie. Widać jednak wyraźne rozwarstwienie rynku – największe metropolie wciąż drożeją, podczas gdy w mniejszych miastach dynamika wyhamowuje.

Szczególnie interesująco wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie średnie ceny ofertowe na rynku wtórnym oscylują wokół 16-18 tys. zł/m², deklasując resztę kraju. Dla porównania, w Poznaniu mediana cen wynosiła około 11 650 zł/m², co czyni stolicę Wielkopolski znacznie bardziej dostępną cenowo alternatywą.


Źródła:
https://adresowo.pl/ceny-mieszkan/

Materiał przygotowany przez portal Adresowo.pl.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

    Jędrzej Winiecki

  2. Paszporty POLITYKI. Znamy już wszystkie nominacje. Rozdanie już 11 stycznia

    Bartek Chaciński

  3. Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

    Joanna Podgórska

  4. Nie żyje Magda Umer. „Marzę, by po tamtej stronie coś było. Przemijanie? Jestem przeciw”

    Justyna Sobolewska

  5. Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

    Joanna Cieśla
Reklama