Gen. Pytel, były szef kontrwywiadu, zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową

Podległa Antoniemu Macierewiczowi Żandarmeria Wojskowa zatrzymała gen. Piotra Pytla, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W sprawie generała toczy się śledztwo dotyczące – jak to określił minister obrony – „nielegalnego współdziałania z FSB”, rosyjskimi służbami. Generałowi ma zostać zmieniony zarzut.

Gen. Pytel miał się stawić wczoraj, 5 grudnia, w prokuraturze. Dostarczył zwolnienie lekarskie, którego prokurator nie przyjął. „Dziś były planowane kolejne badania pana generała, ale już nie udał się na te badania, ponieważ został zatrzymany – wyjaśniał w TVN24 jego obrońca, mecenas Antoni Kania-Sieniawski. – Moje oświadczenie i zaświadczenie lekarskie nie wystarczyły panu prokuratorowi, który polecił zatrzymać pana generała”. Zatrzymany ma być dowieziony do prokuratury, gdzie usłyszy nowy zarzut.

Poniższy wywiad ukazał się w lutym 2017 roku.

13 lutego gen. Piotr Pytel, kierujący kontrwywiadem wojskowym od 2013 do 2015 roku, opowiedział w „Kropce nad i” o swojej rozmowie z Antonim Macierewiczem. Cytat z wywiadu stał się sensacją dnia: „Macierewicz powiedział do mnie tak: »Przecież pan jest inteligentnym człowiekiem. Pan sobie zdaje sprawę z tego w sposób oczywisty, że zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne«. Z kontekstu tej wypowiedzi mogłem wywnioskować, że pan minister Macierewicz nawet nie wierzy w ten zamach. Dlatego być może ma do tego takie chłodne i cyniczne podejście”.