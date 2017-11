Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Nie zgadzają się na kapitalizm wyczynowy, w który na początku lat 90. weszli z marszu ich rodzice. Młodzi traktują państwo regulaminowo – skoro coś obiecało, to ma dać od razu, skoro jest jakiś przepis, ma być bezwzględnie egzekwowany. Nie kiedyś, nie połowicznie, ale teraz, w całości. Dwudziesto-, trzydziestolatkowie, pokolenie „Nie!”, poznaliśmy np. przy okazji strajku medyków – rezydentów, ale jest ich wielu w innych branżach i środowiskach. Czy ta życiowa strategia się im opłaci? Czy ich niezgoda na pracę, która nie sprawia im satysfakcji, nie oznacza w konsekwencji, że znajdą się koniec końców na utrzymaniu rodziców, którzy kiedyś nie byli tak bezkompromisowi i ciężko harowali? O tym wszystkim przeczytacie Państwo w najnowszej POLITYCE w bardzo interesującym tekście Agnieszki Sowy. Zachęcam do lektury, refleksji i dyskusji.

Co jeszcze w najnowszym numerze? Joanna Sawicka i Wojciech Szacki przyglądają się otwarciu kampanii do wyborów samorządowych jako pierwszej wielkiej próbie sił między PiS a opozycją – jakie atuty mają obie strony, jakich ludzi? Jakub Bierzyński, specjalista od politycznego marketingu, zastanawia się z kolei, w jaki sposób partie opozycyjne już w skali całego państwa mogłyby podjąć skuteczną ideową walkę z obozem władzy, kiedy wyczerpują się dotychczasowe sposoby. Janicki i Władyka piszą zaś o tym, jak politycy wykorzystują historię i zbiorową pamięć do walki o władzę.

Ponadto: Ewa Siedlecka o wciąż naruszanych prawach zwierząt wykorzystywanych do biologicznych eksperymentów, Marta Mazuś o niecodziennym, samotnym proteście pewnej mieszkanki Cieszyna, Ryszard Bugaj o nieustannym reformowaniu i psuciu systemu emerytalnego w III RP, a Rafał Woś zastanawia się, co dla spraw społecznych i ekonomicznych wynikło ze słynnej książki Thomasa Piketty’ego „Kapitał w XXI wieku”.

Dorzućmy jeszcze teksty o oszustwach w handlu internetowym, o zbliżającym się końcu amerykańskiej loterii wizowej, o kontrowersyjnym młodym władcy Arabii Saudyjskiej oraz o tworzącym się pozapaństwowym obiegiem kultury – a i to wszystko to wciąż tylko fragment naszej oferty z najnowszego wydania POLITYKI. Zachęcam do przeczytania wszystkich materiałów, a także do zakupu numeru z dołączoną książką „Zwierz Alpuhary” znanego filozofa i bioetyka Jana Hartmana.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego