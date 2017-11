Zwrot w procesie ws. śmierci ojca Ziobry. Krakowski sąd nie chce się zajmować tą sprawą

W lutym tego roku, po prawie 11 latach postępowań, krakowski Sąd Rejonowy uniewinnił lekarzy. Jerzy Ziobro zmarł w szpitalu w lipcu 2006 roku. „Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że istnieje związek między decyzjami i działaniami lekarzy a śmiercią Jerzego Ziobry” – tak sędzia Agnieszka Pilarczyk uzasadniała w lutym 2017 roku wyrok. Dodała, że obszerny materiał dowodowy nie potwierdza, że doszło do błędu medycznego.

Krystyna Kornicka-Ziobro w mowie końcowej przed Sądem Rejonowym stwierdziła, że nie liczy na „sprawiedliwy wyrok od tego sądu”. Apelację od wyroku złożył prokurator, który w trakcie procesu przystąpił do sprawy po stronie rodziny Ziobrów, a także pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, Krystyny Kornickiej-Ziobro oraz jej synów Zbigniewa i Witolda Ziobrów. Apelacja miała być rozpatrywana przed krakowskim sądem okręgowym i rozpisana była na trzy dni.

Jednak już na początku czwartkowej rozprawy sąd poinformował o „rozważaniu inicjatywy w kwestii wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w związku z wydarzeniami z ostatnich czterech dni”. Prokurator Paweł Baca przychylili się do tej inicjatywy sądu. Prokurator mówił, że choć nie zna szczegółowych powodów, dla których sąd rozważa taką możliwość z urzędu, to jednak z uwagi na okoliczności sprawy w jego ocenie jest to zasadne. Także Krystyna Kornicka-Ziobro i pełnomocnicy jej synów przychylili się do stanowiska sądu.

Przeciwko wystąpieniu do Sądu Najwyższego stanowczo opowiedzieli się obrońcy oskarżonych. Mecenas Jan Widacki argumentował, że każdy sąd w Polsce będzie w podobnej sytuacji: – Bo przecież stroną w tej sprawie jest minister sprawiedliwości. Głęboko wierzę, że tutejszy sąd jest niezawisły. Jeśli sprawa zostanie przekazana innemu sądowi, to przez opinię publiczną będzie to odczytane w taki sposób, że krakowski sąd boi się orzekać w tej sprawie. Adwokat Krzysztof Bachmiński mówił, że zdarzenia z ostatnich dni nie mogą zagrażać bezstronności i niezawisłości sądu.

Po ponaddwugodzinnej przerwie sędzia ogłosił, że „ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości” wystąpi jednak do SN o przekazanie sprawy do innego – niż krakowski – sąd.

Według sądu w związku z odwołaniem w poniedziałek przez Zbigniewa Ziobrę prezesów krakowskiego sądu okręgowego i sugerowanego przez media związku tej decyzji z terminem rozprawy odwoławczej w procesie lekarzy – w odbiorze publicznym mogą powstać wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez krakowski sąd. – My nie ulegamy presji, jednak 26 listopada opinia publiczna została poinformowana o odwołaniu prezes sądu okręgowego i wiceprezes odpowiedzialnej za wydział karny – mówił sędzia.Tymczasem – według sądu – decyzja o odwołaniu prezesów została wydana zgodnie z kompetencjami ministra i wynikała z toczącego się śledztwa. Śledztwo dotyczy działań na szkodę sądu w Krakowie.

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd zwrócił uwagę, że nie jest ważne, czy decyzja ministra, będącego stroną w tym procesie, wywołuje presję na sąd, czy też nie. Ważne jest już zaistnienie samego takiego podejrzenia w oczach opinii publicznej. – W takiej sytuacji rozstrzygnięcie krakowskiego sądu byłoby skażone podejrzeniem o brak obiektywizmu sędziów, a to nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości – podkreślił sąd. I zaznaczył, że inny sąd nie będzie narażony na podejrzenia, bo podobna koincydencja zdarzeń wydaje się mało prawdopodobna.

– Zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy i dalej będziemy stawiać swoje zarzuty – powiedziała dziennikarzom po postanowieniu sądu Krystyna Kornicka-Ziobro.

Sąd Najwyższy nie jest zobowiązany żadnym terminem, w którym ma rozpatrzeć wniosek sądu okręgowego. Jeśli SN przychyli się do niego, to wskaże odpowiedni sąd, a ten, zanim wyznaczy termin pierwszej rozprawy odwoławczej, będzie musiał zapoznać się z około 20 tomami akt. Oznacza to, że pierwsza rozprawa odwoławcza może się odbyć nawet za rok.