Co przyniesie nowa ustawa o finansowaniu oświaty

Nowe prawo z 10 do 15 lat wydłuża tzw. ścieżkę awansu – czyli czas na dojście do najwyższego stopnia zawodowego, nauczyciela dyplomowanego. Większe znaczenie przypisuje też ocenie pracy nauczyciela. Ma z niej wynikać m.in. możliwość przyspieszenia awansu, a nawet prawo do 500 zł okresowej podwyżki. Ideologiczne zacięcie władzy objawiło się wprowadzeniem do oceny „postawy moralnej i etycznej”, przy czym szczegółowe ustalenia, co i jak oceniać, zostawiono do rozstrzygnięcia każdemu dyrektorowi z osobna. Co poza tym? Ograniczenia w urlopach dla poratowania zdrowia i likwidacja większości przywilejów, takich jak dodatki socjalne czy prawo do mieszkań służbowych (ci, którzy z nich korzystają, będą tam mogli pozostać tak długo, jak to było przewidziane, ale nowi pracownicy szkół nie mogą na nie liczyć).

Nowe przepisy zmieniły Kartę Nauczyciela, która regulowała wspomniane kwestie. Karta od lat budzi kontrowersje. Są opinie, że dawno już powinna zostać zmieniona, ale dla środowiska ma ogromne i praktyczne, i symboliczne znaczenie. Nawet sejmowi i senaccy prawnicy uznali, że dokonywanie fundamentalnych zmian w tym dokumencie niejako mimochodem, przy okazji pisania innej ustawy, jest niezasadne. A do tego wykoślawiono nawet kwestie, które bez wątpienia można było wyprowadzić na prostą. Przykładem jest właśnie ścieżka awansu, dotychczas faktycznie za krótka. Nauczyciel po 10 latach pracy osiągał w zawodzie w zasadzie wszystko.