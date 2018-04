Anna Dąbrowska, Wojciech Szacki Wojny pisowskich frakcji Rysy na teflonie Najważniejsze dzisiaj polityczne pytanie brzmi: czy PiS przeżywa chwilowy kryzys, czy zaczyna się już zjazd.

Marek Sobczak/Polityka Jeśli badania w kwietniu i maju dalej będą dla PiS niekorzystne, to atmosfera wśród rządzących się pogorszy. W takiej biedzie partia Kaczyńskiego jeszcze w tej kadencji nie była. Owszem, zdarzały się momenty trudne, przytrafiały się nawet sondaże, w których partię Jarosława Kaczyńskiego wyprzedzała a to Nowoczesna (prehistoria), a to Platforma (po próbie zablokowania wyboru Donalda Tuska rok temu) – ale na PiS nigdy nie spadło tyle plag naraz. Partia ma się dziś znakomicie tylko w „Wiadomościach”. Widowiskowym objawem kryzysu stał się przedświąteczny sondaż Kantar MB dla „Faktów” TVN, w którym PiS w ciągu miesiąca stracił aż 12 pkt proc.

W takiej biedzie partia Kaczyńskiego jeszcze w tej kadencji nie była. Owszem, zdarzały się momenty trudne, przytrafiały się nawet sondaże, w których partię Jarosława Kaczyńskiego wyprzedzała a to Nowoczesna (prehistoria), a to Platforma (po próbie zablokowania wyboru Donalda Tuska rok temu) – ale na PiS nigdy nie spadło tyle plag naraz. Partia ma się dziś znakomicie tylko w „Wiadomościach”. Widowiskowym objawem kryzysu stał się przedświąteczny sondaż Kantar MB dla „Faktów” TVN, w którym PiS w ciągu miesiąca stracił aż 12 pkt proc. (z 40 do 28 proc.), a jego przewaga nad Platformą zmalała z 24 do 6 pkt. Przy takich wynikach – do 10 proc. zbliżył się SLD, całkiem skutecznie napędzany przez pisowskie akcje dekomunizacyjne – Kaczyński mógłby tylko pomarzyć o ponownym samodzielnym rządzeniu, nie mówiąc o zdobyciu większości konstytucyjnej. Sondaż dla TVN mógł być oczywiście anomalią, jeśli chodzi o skalę spadku notowań, ale wpisał się w kilkutygodniowy już trend osłabienia partii rządzącej. Jeszcze przed publikacją badania na wielkanocnym spotkaniu z posłami Kaczyński przestrzegł swoją partię, że może przegrać – sama ze sobą, ze swoimi słabościami i błędami. Sondaż Kantara to dla PiS wyraźne ostrzeżenie przed powrotem do czasów „szklanego sufitu” – notowań w przedziale 30–35 proc. Rządzący przez ostatnie miesiące solidnie na to zapracowali. Walki koterii Nie mamy dostępu do badań fokusowych, które wykazałyby, na czym PiS traci najbardziej, ale głównym „podejrzanym” jest oczywiście kwestia nagród. Ten serial ciągnie się za rządzącymi od początku lutego, gdy w odpowiedzi na interpelację Krzysztofa Brejzy z PO poznaliśmy dane o kilkudziesięciotysięcznych premiach rocznych, które przyznała swoim ministrom, wiceministrom i sobie Beata Szydło. Atrakcyjna dla portali i tabloidów informacja żyłaby pewnie kilka dni, gdyby nie zdumiewające postępowanie rządzących, którzy ze wszystkich sił podtrzymywali zainteresowanie tematem. Jarosław Gowin pożalił się, że z ministerialnej pensji z trudem dożywał do pierwszego, efektowny piruet wykręcił też poseł PiS Andrzej Kosztowniak, który za pomocą interpelacji wykazał, że za rządów PO-PSL porównywalnych bonusów dla polityków nie było. A jak Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację systemu nagród, to w Sejmie wystąpiła Beata Szydło i ogłosiła, że politykom pieniądze „się należały”. Kaczyński ujawnił zaś, że to on zachęcił byłą premier do wystąpienia i to słowami „pokaż pazurki”. Pokazanie pazurków skończyło się dla PiS fatalnie, bo w sondażu Kantara dla „Faktów” trzy czwarte badanych skrytykowało zarówno przyznanie nagród, jak i ich obronę przez Szydło. – Szydło przeholowała. Powinna była ograniczyć się do deklaracji, że za nagrody bierze odpowiedzialność, a ministrowie ciężko i rzetelnie pracowali. Słowa „pieniądze się należały” to prezent dla opozycji, aż się proszą do użycia w spocie wyborczym Platformy – uważa polityk z obozu władzy. Są i inne powody odpływu wyborców. Marzec to pierwszy miesiąc zakazu zakupów w niedzielę (na razie obowiązuje w dwie niedziele w miesiącu), a był to w Polsce popularny sposób spędzania czasu. Pomysł Solidarności, która forsowała ustawę, może nie wyjść PiS na zdrowie – sondaże są w tej kwestii niejednoznaczne. Marzec to także miesiąc protestów przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Na ulice wyszło kilkadziesiąt tysięcy przeciwników obywatelskiego projektu zakazującego aborcji z powodu wad genetycznych płodu. PiS sprawę zawiesił (jak to ma w zwyczaju), czym zraził z kolei inicjatorów ustawy. Pod koniec marca PiS wykonał gest pod adresem Brukseli – zgłosił kilka drobnych poprawek do ustaw trybunalsko-sądowniczych: opublikowane zostaną zaległe wyroki Trybunału Konstytucyjnego i zmienią się reguły emerytalne dla sędziów, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej. Otwiera to drogę, czy raczej ścieżynkę, do kompromisu, ale na razie go nie ma, a żelazny elektorat ma prawo do dezorientacji – jak to, PiS ugina się przed obcymi instytucjami? O takich obawach wspomniał w portalu wPolityce.pl sam Kaczyński. Pasmem klęsk PiS są losy nowelizacji ustawy o IPN, która miała bronić Polaków przed „polskimi obozami śmierci”, a zamiast tego stała się zaczynem konfliktu dyplomatycznego z Izraelem i USA. Przy okazji swoje wpadki zaliczył Morawiecki, który w Monachium, po angielsku, mówił w kontekście Holokaustu o „niemieckich, polskich i żydowskich sprawcach”. Przez ostatnie dwa miesiące politycy PiS gremialnie zachowywali się, jakby stracili słuch społeczny. Rysuje się tu pewna hipoteza wyjaśniająca: po wymianie Szydło na Morawieckiego prezes usunął się na drugi plan, by dać pole premierowi, co zachęciło partyjne koterie do harców. Warto zauważyć, że z bieżącym zarządzaniem PiS pożegnał się Joachim Brudziński, nowy minister spraw wewnętrznych. Obóz władzy wygląda w rezultacie trochę jak pospolite ruszenie z XVII w., gdy po zwycięskim boju szlachta rozłaziła się po karczmach, a czasem i siekła się nawzajem. Takich pojedynków w PiS nie brakuje. Szydło, występując w obronie nagród, w oczywisty sposób postawiła się Morawieckiemu, chcąc zapunktować w partyjnych dołach i przypomnieć, że za jej rządów nie dawała sobie opozycji wejść na głowę. – Dobrze wyczuła nastroje. Ludzie w PiS trwali wiernie przy prezesie za rządów PO bez apanaży, a w tym czasie Morawiecki zarabiał miliony w banku i doradzał Tuskowi – zauważa polityk PiS. Słowa Szydło pochwalił portal wPolityce.pl, sympatyzujący – podobnie jak należący do tej samej medialnej rodziny tygodnik „Sieci” – z Szydło i Zbigniewem Ziobrą. W „Sieci” ukazała się zaś ostatnio mocno krytyczna wobec Morawieckiego notka: „Po nieudanych pierwszych stu dniach premier próbuje zacząć od nowa. Wszystko fajnie, ale czy stare pomysły mogą dziś pomóc? Generałowie odtwarzający starą wojnę zawsze przegrywają. Premier historyk powinien o tym wiedzieć”. W PiS głośnym echem odbiła się też publikacja „Kultury Liberalnej”, w której przyjaciel Morawieckiego Wojciech Myślecki przewiduje, że w tym roku dojdzie do starcia „reformatorów” (Morawiecki) z aparatem partyjnym. – Można to czytać nawet jako sygnał, że premier rozważa stworzenie czegoś własnego – uważa jeden z wiceministrów. Coraz gorsze notowania wewnątrz PiS ma Gowin, który w obawie przed utrąceniem sztandarowej ustawy o reformie szkolnictwa wyższego musiał uciec się do wsparcia prezesa. Karuzela kadrowa w spółkach Skarbu Państwa kręci się coraz szybciej. Jakby nagle wszyscy poczuli, że mogą więcej i powinni zadbać o coś dla siebie. W „Naszym Dzienniku” Jan Szyszko ostro skrytykował politykę kadrową swojego następcy w Ministerswie Środowiska. – Prezes pozwolił, by łąka zakwitła tysiącem kwiatów. Potem je zetnie – obrazuje to nasz rozmówca z rządu. Tuż przed świętami swoje do kłopotów PiS dorzucił Andrzej Duda, wetując ustawę degradycyjną – zarzucił jej niesprawiedliwość, wady prawne, a większości sejmowej – ignorowanie prezydenckich uwag. To otworzy nowy front między wyborcami PiS a Dudą. Niezalezna.pl – portal bliski Antoniemu Macierewiczowi – zaalarmowała: „Komunistyczni zbrodniarze nie będą zdegradowani!”. Na poziomie szeregowych posłów trwa zaś spektakularny bunt przeciw ustawom „zwierzęcym”, które forsuje lub forsował sam prezes – uchwalonej już zmianie Prawa łowieckiego i ustawie dotyczącej branży futrzarskiej. Doszło nawet do tego, że prezes jako jedyny z PiS zagłosował razem z Platformą i Nowoczesną za poprawką zakazującą strzelania ołowianą amunicją. I nie była to pomyłka prezesa przy wciskaniu guzika. – Widziałem, że Jarosław Kaczyński nie sugerował się ściągawką do głosowania, którą mieli przed sobą posłowie PiS. Zagłosował też za poprawką PO dotyczącą obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla wszystkich myśliwych – mówi Paweł Suski (PO), przewodniczący parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. Po świętach Sejm ma się zająć ustawą o ochronie zwierząt, zawierającą m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego, którą firmuje Krzysztof Czabański z PiS. Projekt – z podpisem Kaczyńskiego – wpłynął do Sejmu w listopadzie minionego roku i do dziś nie doczekał się nadania druku sejmowego. Przeciw jest wpływowe i bogate lobby futrzarskie. Podmyte fundamenty Wspomniane kłopoty PiS nie są jakimś wypadkiem przy pracy, kryzysem komunikacyjnym, ubytkiem, który da się łatwo i szybko załatać. PiS pozostało oczywiście najsilniejszą partią w Polsce i gdyby wybory odbyły się teraz, to zapewne by je wygrało, ale naruszone zostały same fundamenty potęgi Kaczyńskiego. Jednym z nich jest przekonanie o wyjątkowości tego ugrupowania, które miało być inne, z wyższej moralnie półki niż poprzednicy. Odporne na pokusy i blichtr władzy, zmieniające Polskę dla dobra suwerena, a nie osobistych korzyści. Premier Szydło przyznająca nagrodę Beacie Szydło (bodaj pierwszy taki przypadek w historii III RP) zachwiała tym wizerunkiem. PiS w oczach części swoich wyborców stał się kolejną ekipą przy państwowym korycie, a kolejne gale i samonagradzanie się przez rządzących dopełniają obrazu piarowej katastrofy. Tłumaczą też po części sondażowe wzrosty Kukiz’15 i kolejnej partii Janusza Korwin-Mikkego Wolność, które dla antyestablishmentowego elektoratu wyborców stały się przynajmniej chwilowo atrakcyjnym wyborem. Podmyty jest i drugi fundament poparcia dla PiS – przekonanie o wyjątkowej na tle innych sprawczości tej partii. Ustawa o IPN miała być demonstracją siły w obronie godności Polaków, a stała się pokazem dyplomatycznej nieudolności; rządzący, w tym ojcowie tego legislacyjnego potworka z Ministerstwa Sprawiedliwości, krytykują nowelizację za sprzeczność z konstytucją i z ulgą powitają wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wyrzuci przynajmniej część przepisów do kosza. PiS z mozołem rozwiąże w ten sposób problemy, które sam stworzył. Podobnie można spojrzeć na ustępstwa rządu wobec Brukseli; obóz władzy nagle przyznaje, że odrobinę przesadził z oraniem sądownictwa. Po trzecie, PiS – czy szerzej „zjednoczona prawica” – widocznie traci wizerunek monolitu. Powtarzane do znudzenia hasło o biało-czerwonej drużynie blednie w obliczu coraz gorętszych sporów przyjaciół. I po czwarte wreszcie, ubytki w

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.