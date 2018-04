Wysyp zarzutów wobec polityków opozycji

Sejm zgodził się w czwartek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego oraz uchylenie immunitetu Ryszardowi Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.

Do tego śledczy wystąpili o uchylenie immunitetu szefowi klubu PO Sławomirowi Neumannowi. Dziś rano Gawłowski został zatrzymany przez CBA.

Partia Kaczyńskiego wykazała się niekonsekwencją

To oczywiście sprawy różnego kalibru, bo zarzuty wobec polityków Platformy dotyczą przede wszystkim korupcji (Gawłowski) oraz przekroczenia uprawnień (Neumann), politycy Nowoczesnej mają odpowiadać za pomówienie i naruszenie dóbr osobistych. Zastanawiające jest jednak to, że wszystkie zbiegły się w czasie z sondażowym dołkiem PiS.

W dodatku partia rządząca wykazała się dużą niekonsekwencją. Petru i Gasiuk-Pihowicz stracili immunitety, ale PiS nie zgadzał się na to w przypadku własnych posłów Dominika Tarczyńskiego czy Bartosza Kownackiego. Z kolei Gawłowski został zatrzymany, choć już w styczniu zrzekł się immunitetu i niezmiennie deklarował, że stawi się w prokuraturze. Wcześniej Senat nie zgodził się za to na areszt dla Stanisława Koguta z PiS.

Czytaj także: Czym i komu podpadł senator Kogut

Sygnał, że zaczynamy „rozliczanie aferzystów”

Od razu nasuwa się myśl, że PiS atakuje opozycję, by odwrócić uwagę od ciągnącego się trzeci miesiąc kryzysu związanego z nagrodami dla ministrów. Średnie notowania rządzących spadły do 34 proc., od początku lutego partia straciła 9 pkt.

Ofensywa wobec opozycji jest dla PiS ryzykowna wizerunkowo, ale spełni kilka podstawowych funkcji. Ma zaspokoić potrzeby twardego elektoratu, zaniepokojonego ustępstwami wobec Komisji Europejskiej, wyciszaniem tematu Smoleńska czy biernością w sprawie zaostrzania prawa aborcyjnego. W dodatku PiS wreszcie rozpoczyna rozliczanie „aferzystów z PO”, czego wyborcy oczekują od dwóch i pół roku.

Bliscy współpracownicy Grzegorza Schetyny

Jednocześnie uderza w Platformę, której notowania wzrosły do 22 proc. Ma to przypomnieć wyborcom, że odebrali władzę PO właśnie ze względu na zarzuty o korupcję i niejasne powiązania jej polityków. Zatrzymany został polityk nadzorujący struktury partii, kłopoty ma też szef klubu – obaj są bliskimi współpracownikami Grzegorza Schetyny.

W dodatku obie sprawy są dla PiS o tyle wygodne, że śledztwo w sprawie Gawłowskiego rozpoczęto w 2013 roku, natomiast doniesienie na Neumanna złożono w 2014 roku (w tym samym roku prokuratura umorzyła śledztwo, w marcu 2016 roku podjęto je ponownie).

Zwieranie szyków przed wyborami

Tuż przed sobotnią konwencją PiS i w momencie największego od roku spadku notowań tej partii to politycy opozycji są w defensywie i muszą bronić się przed oskarżeniami. Ma to uwolnić PiS od przedłużającej się dyskusji o nagrodach jako „systemie drugiej pensji” i pozwolić partii Jarosława Kaczyńskiego na przejście do ofensywy podczas konwencji.

Rządzący bardzo ryzykują, bo nie unikną oskarżeń o polityczne wykorzystywanie prokuratury. Zarzuty wobec ważnych polityków opozycji mogą się też odbić echem w Europie i utrudnić rządowi wypracowywanie kompromisu z Brukselą.

PiS skonsoliduje twardy elektorat, ale uniemożliwi sobie pozyskiwanie centrowych wyborców. Może jednak właśnie o to chodzi, o zwarcie szyków przed wyborami samorządowymi. I pokazanie opozycji, że PiS jeszcze nie osłabł tak, jakby się jego rywalom wydawało.