PiS po raz pierwszy przegrywa z opozycją w sondażu

Zjednoczona opozycja, czyli wspólna lista PO i Nowoczesnej, wygrałaby wybory do Sejmu, gdyby się odbyły dzisiaj – wynika z sondażu Kantar Public dla „Faktu”. Opozycja może liczyć na 32 proc. głosów, PiS z koalicjantami – na trzy punkty procentowe mniej, czyli 29 proc. Do Sejmu wszedłby jeszcze Kukiz ’15 z 10 proc. i SLD z 7 proc., za burtą znalazłby się PSL. Niezdecydowanych pozostaje 13 proc.

Ile partię Kaczyńskiego kosztowały nagrody i pazurki

To badanie potwierdza, ile obóz władzy kosztowała afera z nagrodami dla ministrów i „pazurki” Beaty Szydło, która podniesionym głosem broniła tych wypłat w Sejmie. W poprzednim badaniu tego samego ośrodka przeprowadzonym 20 marca PiS był na pierwszym miejscu z 34 proc. (czyli stracił 5 pkt proc.), opozycja mogła liczyć na 27 proc. (zyskała 5 pkt).

Sondaż Kantar Public pokazuje też, że dość desperacka próba zamknięcia tematu przez Jarosława Kaczyńskiego – nakazanie ministrom oddania nagród Caritasowi oraz obniżenie pensji posłom, senatorom i samorządowcom – nie była w stanie zatrzymać spadków partii rządzącej. Kaczyński opowiadał o swoich decyzjach w piątek 6 kwietnia, badanie dla „Faktu” zostało przeprowadzone później, w poniedziałek i wtorek 9–10 kwietnia.

Trzeci sondaż pokazuje silne spadki PiS

Można by było tradycyjnie wzruszyć ramionami i powiedzieć „jeden sondaż, żaden sondaż”, ale to już kolejne badanie wskazujące na poważne problemy obozu władzy. Pierwszy był marcowy sondaż Kantar Millward Brown dla „Faktów”, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego straciła aż 12 pkt proc. (do 28 proc.). PiS utracił też prawie 8 pkt proc. w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Badanie dla „Faktu” potwierdza tylko trend, o którym świadczą sondaże innych ośrodków.

Teraz pozostaje nam czekać na kolejne wyniki badań tych trzech firm, żeby uzyskać potwierdzenie, czy to jednorazowy spadek, czy też bardziej trwały trend.