Tomasz Bielecki Unia odpuszcza? Gorzko, gorzko Komisja Europejska chce szybkiej ugody z Polską. I gotowa jest częściowo odpuścić sprawę praworządności, choć Warszawa niewiele ustąpiła.

Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images Premier Mateusz Morawiecki z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. W grudniu 2017 r. Jean-Claude Juncker tłumaczył: „Broń nuklearna jest do odstraszania, nie do używania. Nie chciałbym być pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej, który po nią sięgnie”. W tym samym czasie jego prawnicy szykowali jednak projekt decyzji o użyciu artykułu 7 Traktatu o UE wobec Polski. Stawia on kraj członkowski pod pręgierzem za łamanie podstawowych wartości. I w brukselskim żargonie był od zawsze – ze sporą przesadą – nazywany bronią nuklearną, bo najsilniejszą przewidzianą obecnymi regułami.

W grudniu 2017 r. Jean-Claude Juncker tłumaczył: „Broń nuklearna jest do odstraszania, nie do używania. Nie chciałbym być pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej, który po nią sięgnie”. W tym samym czasie jego prawnicy szykowali jednak projekt decyzji o użyciu artykułu 7 Traktatu o UE wobec Polski. Stawia on kraj członkowski pod pręgierzem za łamanie podstawowych wartości. I w brukselskim żargonie był od zawsze – ze sporą przesadą – nazywany bronią nuklearną, bo najsilniejszą przewidzianą obecnymi regułami. „To nie żadna broń nuklearna. Znów zapraszamy do rozmów, ale nie grozimy Polsce sankcjami” – miał polemizować jeden ze współpracowników Junckera. Po tygodniu Komisja sięgnęła jednak po artykuł 7, choć Juncker wahał się ponoć do ostatnich godzin. A podczas ogłaszania tej decyzji Frans Timmermans, odpowiedzialny w Komisji za sprawy praworządności, przestrzegał przed nuklearnymi porównaniami. Tak Bruksela zaczęła prewencyjną część postępowania, której finałem może być kara prestiżowa – deklaracja o „wyraźnym ryzyku poważnego naruszenia praworządności przez Rzeczpospolitą Polską”. Musi być ona przegłosowana przez przedstawicieli rządów w Radzie UE za uprzednią zgodą Parlamentu Europejskiego. Do zwykłych sankcji trzeba by jednak nieosiągalnej jednomyślności w Unii – sprzeciw zapowiedziały Węgry i kraje bałtyckie, ale takiej eskalacji nie poparłyby też ani Niemcy, ani Francja. Między Junckerem i Timmermansem od początku kadencji Komisji rysowało się – nasi rozmówcy używają różnych terminów – „napięcie”, „różnica wrażliwości”. Timmermans ma myśleć wartościami, a Juncker – jako stary brukselski wyjadacz – ma być pragmatykiem wobec kłopotliwych krajów. Dzisiaj wobec Polski. Warszawa od dawna usiłowała wygrywać te różnice. Na początku 2016 r. premier Beata Szydło po telefonicznej rozmowie z Junckerem nabrała przekonania, że udało się zablokować pomysł Timmermansa o wszczęciu kontroli praworządności. Sparzyła się, bo Komisja zatwierdziła je kilkanaście godzin później. Teraz Warszawa jest roztropniejsza. Brukselską ofensywę uśmiechów Mateusza Morawieckiego skierowano głównie do Junckera, a członkowie rządu suflują opowieści o udanym omijaniu Timmermansa. Polscy wysłannicy do Brukseli są jednak świadomi, że kluczowe decyzje były i nadal są uzgadniane między Junckerem i Timmermansem. To czasem żmudne ucieranie różnic, ale bez marginalizowania Holendra. – Deklaracja Junckera, że nie zrobi nic bez uzgodnienia z Timmermansem, pozostaje w mocy. Została powtórzona w Komisji – można usłyszeć w Brukseli. Odnosi się także do reakcji na drobne ustępstwa Polski sprzed Wielkanocy, a także do kolejnych propozycji częściowej naprawy pisowskich szkód w sądownictwie. Rząd Morawieckiego początkowo chciał przenieść całą debatę na forum Rady UE w nadziei, że – w przeciwieństwie do Komisji – większość państw nie ma ochoty na konflikt z Warszawą. A zatem wezmą białą księgę (wyjaśnia intencje reform, wskazuje na ich domniemane podobieństwa do innych krajów Unii) za dobrą wymówkę, by zepchnąć spór o praworządność na boczny tor bez żadnych nowelizacji w Polsce. Stało się przeciwnie. W lutym i marcu ogromna większość państw stanęła po stronie Komisji. Ugoda już w maju? Zatem, gdzie możliwe są ustępstwa? Np. ponowne zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wśród sędziów, co PiS zaproponował przed Wielkanocą? To zapewne pozwoliłoby Komisji na wycofanie się ze skargi w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nierówne traktowanie płci to jej główny element – może nie najważniejszy w sporze z Polską, ale jedyny związany ze szczegółowymi przepisami UE. Skarżenie np. ustawy o Sądzie Najwyższym wymagałoby odwołania się bezpośrednio do traktatów unijnych, co zdaniem wielu ekspertów jest możliwe, ale jednak mocno nowatorskie. Dlatego Komisja z lęku przed eksperymentem (i ryzykiem oddalenia wniosku jako wykraczającego poza jej kompetencje) powstrzymała się od wniesienia skarg na inne polskie ustawy sądowe. Posłowie PiS zaproponowali też opublikowanie trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. (odnoszą się do już nieaktualnych ustaw). Jednak Timmermans po rozmowach w Polsce zasugerował, że czeka na większe ustępstwa. Co jeszcze powinno być zrobione? „Opisywaliśmy to w naszych dotychczasowych rekomendacjach dla Polski” – zadeklarował. Ale w Brukseli nikt nie liczy, że pisowskie władze wypełnią wszystkie zalecenia, a Komisja dopuszcza ugodę i bez nich. Timmermans powiedział pozostałym komisarzom UE, że jeśli Polska wprowadziłaby wszystkie zmiany, o których toczą się rozmowy, to ugoda byłaby osiągalna już w połowie maja. Musiał być pewien, że te słowa wyciekną do mediów. Mogą być formą presji, by – jak wyjaśnia jeden z naszych rozmówców – Warszawa ogarnęła swój pakiet ustępstw do maja. – Projekt ugody jest gotowy na poziomie koncepcyjnym, wymaga tylko uszczegółowienia. O ile dostanie ostateczne zielone światło z obu stron – przekonuje nas jeden z regularnych uczestników obrad Komisji. Ale urzędnicy bliżsi Junckerowi i Timmermansowi są znacznie powściągliwsi w ocenach stanu rokowań. Czerwone linie Komisja już w połowie 2017 r. przedstawiła czerwone linie, po których przekroczeniu – co się stało – sięgnie po art. 7. To skrócenie kadencji I prezes Sądu Najwyższego oraz czystka w SN za pomocą obniżenia wieku emerytalnego. Potem ogromne poruszenie komisarzy wywołała też instytucja skargi nadzwyczajnej, która w ciągu trzech lat od wejścia w życie ma pozwolić na wzruszenie prawomocnych wyroków z ostatnich 20 lat. Poufne kontakty między Brukselą i Warszawą dotyczą obecnie wszystkich tych punktów – co najmniej radykalnego ograniczenia skargi nadzwyczajnej, a także udzielenia gwarancji dla obecnych sędziów SN, że jeśli zgodnie z nową ustawą poproszą o zgodę na pracę na emeryturze, to ją na pewno otrzymają. Najbardziej nieszczere spośród ujawnionych dotychczas ustępstw PiS dotyczy odwoływania prezesów sądów – kolegia sądów mają odzyskać prawo do wyrażania opinii na temat decyzji o odwołaniu prezesa. Ale te opinie nie są wiążące, a rozstrzygający głos należy do Krajowej Rady Sądownictwa – tyle że już zreformowanej w sposób niekonstytucyjny. Ale skoro odwrócenie zmian w KRS może być politycznie nie do przełknięcia dla PiS, to jeden z rozpatrywanych wariantów przewiduje „jakieś zwiększenie” roli kolegiów przy obsadzie sądów. To miałoby osłabić cios w niezawiłość sądów, lecz bez odkręcania głównych ustaw o KRS. – Takie alternatywne naprawianie szkód pozwoliłoby zachować twarz i władzom Polski, i Brukseli – tłumaczy jeden z unijnych dyplomatów. Nie udało nam się poznać całego menu negocjacyjnego, ale wymienione powyżej ustępstwa byłyby większe od tych, na które poszedł premier Orbán w swych sporach z Komisją sprzed paru lat. W Brukseli mówi się „byłyby”, bo zaufanie Komisji i wielu krajów Unii do obozu rządz

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.