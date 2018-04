Tuż przed 70. rocznicą powstania państwa Izrael i 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim polscy nacjonaliści skarżą do prokuratury izraelskiego prezydenta.

Najpierw działacz Krzysztof Bosak, później poseł Robert Winnicki wystąpili z wnioskiem o przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Dudy i ministra Szczerskiego, bo byli świadkami zaskarżonego przemówienia prezydenta Riwlina podczas tegorocznego Marszu Żywych w oświęcimskim obozie zagłady.

Zarzut nacjonalistów jest interpretacją przemówienia

Treść prawną zanalizują prawnicy obu stron. Zarzut jest interpretacją słów prezydenta. Riwlin w przemówieniu nie obarcza odpowiedzialnością za Holokaust Polaków. Stwierdza w kontekście kryzysu wywołanego nowelizacją ustawy o IPN, że Polacy mieli udział w eksterminacji Żydów na terenach Polski pod okupacją niemiecką i że zabijali ich także zaraz po wojnie, bo panowało przeświadczenie, że „żydowska krew jest tania’”. Słowa gorzkie, ale prawdziwe. A za mówienie lub pisanie prawdy karać nie wolno.

Od strony politycznej można zawiadomienie narodowców o rzekomym popełnieniu jakiegoś przestępstwa uznać za prowokację wymierzoną przede wszystkim w obecny obóz władzy.

Po co im to? Aby się podpromować

Bosak i Winnicki objeżdżają właśnie Polskę w ramach akcji łowienia dusz, którą nazwali „Narodową mobilizacją”. Łowić chcą między innymi przez pokazanie wyborcom, że nie boją się obecnej władzy – ani polskiej, ani izraelskiej, a proces rozładowania kryzysu w stosunkach rządu Morawieckiego z władzami izraelskimi ich nie interesuje.

Nacjonaliści postawili pisowskich polityków w trudnej sytuacji. Powołali się na osławioną nowelizację ustawy o IPN, nakazującą ściganie i pociąganie do odpowiedzialności karnej osób obciążających „Naród polski” odpowiedzialnością lub współodpowiedzialnością za Holokaust.

Tymczasem prezydent Duda nowelizację zawetował, a od polityków PiS usłyszeliśmy, że ustawa jest „zamrożona”. Obecna władza będzie musiała jakoś się teraz określić: ustawa działa czy nie działa przed wyrokiem pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego? Bo jeśli jednak działa – choć miała być zamrożona – to na zawiadomienie trzeba będzie odpowiedzieć. Ale jak?

Posunięcie narodowców (wprowadzonych do Sejmu przez Kukiz ’15) sygnalizuje, że Ruch Narodowy walczy przede wszystkim z PiS-em i „zjednoczoną prawicą”, bo ma ambicje, by być polskim odpowiednikiem skrajnej prawicy węgierskiej „Jobbik”. Zachodzą PiS od prawej flanki. Riwlin to pretekst.