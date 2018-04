Zbigniew Gluza Kontrowersyjne świadectwo Holokaustu Zemsta Perechodnika Za tydzień razem z POLITYKĄ ukaże się wstrząsające świadectwo Holokaustu, pamiętniki żydowskiego policjanta, który zadedykował je „sadyzmowi niemieckiemu, podłości polskiej i tchórzostwu żydowskiemu”.

Instytut Yad Vashem Brama prowadząca do getta otwockiego na rogu ulic Warszawskiej i Czaplickiego. Przed 75 laty Calek Perechodnik pisał: „Potrzebny będę jako świadek po wojnie i chcę wiedzieć, że będę potrzebny jako kat po wojnie. Jeśli me pamiętniki same spełnią tę rolę, to już nie ma znaczenia, czy ja wojnę przeżyję”. Mordować chciał Niemców: „Gdyby była sprawiedliwość na tym świecie, to po wojnie powinny zostać stworzone bataliony, złożone z takich wykolejeńców jak ja […]. Przeprowadzić wysiedlenie wszystkich Niemców do tej samej Treblinki; tam, a nie gdzie indziej.

Po skończeniu polskiego gimnazjum, nie mogąc studiować na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom inżyniera agronoma zdobył we Francji w 1937 r. Po powrocie do Polski ożenił się z Anną Nusfeld, a w sierpniu 1940 r. urodziła się ich córka – Athalie. Dwa lata później śmierć ich obu, żony i córki, doprowadziła go do spisania swojej historii. Dotrwał w ukryciu do powstania warszawskiego; w trakcie walki wstąpił do AK. Zginął tuż po kapitulacji, w pierwszych dniach października 1944 r., ciężko chory na tyfus, tropiony przez szmalcowników – prawdopodobnie zażył cyjankali. Wcześniej, w lutym 1941 r., Perechodnik wstąpił w Otwocku do policji żydowskiej. W dniu likwidacji tamtejszego getta, 19 sierpnia 1942 r., uczestniczył jako policjant w załadowaniu do wagonów całej niemal żydowskiej ludności miasta. Transportem tym pojechały do Treblinki obie najbliższe mu osoby, których nie zdołał ocalić. Samych policjantów pozostawiono przy życiu, a on po wielu ucieczkach trafił w grudniu 1942 r. do mieszkania Polki, która ukrywała go do sierpnia 1944 r. W Warszawie, w melinie przy ulicy Pańskiej, pisał (po polsku) od 7 maja do 19 października 1943 r. Początkowo były to wspomnienia – z przedwojnia, z pobytu w getcie i poza nim. Z czasem tekst stał się dziennikiem rejestrującym wydarzenia na bieżąco. Powstało świadectwo Holokaustu, niepoddane niczyim zabiegom interpretacyjnym. Autor sam nazwał swój zapis spowiedzią. Kierował ją w największym stopniu do żony Anny, której nie zdołał ocalić, i z myślą o upamiętnieniu ukochanej córki. Poczucie własnej winy – jako człowieka będącego mimowolnym narzędziem niemieckiej opresji i jako kogoś, kto nie obronił rodziny – przyniosło dokument unikatowy. O Zagładzie zwykle pisały ocalone z niej ofiary, czasem – jej obserwatorzy. Ale tak piszący diarysta, który ani wobec siebie, ani względem innych nie stosuje form łagodzących – to rzadkość. Jego szczerość, z akcentem spowiedzi, czyni ten głos niepowtarzalnym. Agnieszka Holland pisała o nim: „Autor być może najbardziej wstrząsającego opisu doświadczenia Holokaustu. Punkt widzenia równie nowy, jak niegdyś Borowskiego. Tylko że żadnej literatury. Okrutna i przenikliwa analiza win i krzywd. Słabości ludzkiej. Również samego siebie. Żadnej taryfy ulgowej. Przeczytałam wiele (setki) dokumentów, literatury, pamiętników dotyczących tej tematyki. Żaden nie zrobił na mnie takiego wrażenia”. Szkoda, że nie powstał autorski film o podobnej sile, bo jednak „W ciemności” nie miał szans tak dotknąć istoty Zagłady. Leszek Kołakowski stwierdził: „Perechodnik nienawidzi wszystkich: Niemców, Polaków, Żydów i samego siebie. Niemców – z oczywistych powodów; Polaków – widział wśród nich zbyt wielu szantażujących Żydów lub ochoczo czyhających na łupy; Żydów – bo ściągnęli na siebie nieszczęście, wierząc, że są ludem wybranym, i dlatego, że byli tchórzami niezdolnymi do oporu; siebie – no cóż, któż nie nienawidziłby siebie w podobnych okolicznościach?”. Niedawno redaktor Marian Turski przywołał w POLITYCE zdanie Kołakowskiego – które podzielał – że to świadectwo Zagłady przewyższa wszystkie inne. Po latach i wielu podobnych opiniach można z przekonaniem stwierdzić: tekst Perechodnika najbardziej zbliża się do sedna tego ludzkiego piekła. Historia publikacji „Spowiedzi” w Ośrodku KARTA liczy ćwierć wieku, lecz dopiero za tydzień nabierze większej mocy. Pięć dotychczasowych wydań Perechodnika miało mniejszy nakład niż ten zapowiadany z POLITYKĄ. Autor, zwykle skromny, stwierdził nagle: „Wierzę, że miliony ludzi będą czytać te pamiętniki”. Na razie były to tysiące, lecz rzeczywiście zasadna byłaby lektura milionów. Sytuację może zmienić przygotowane nowe tłumaczenie na angielski w amerykańskim wydawnictwie Indiana University Press – tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego (sprzed dwóch dekad), oparte na rzetelnie podanym oryginale polskim. Dwie początkowe edycje, z lat 90., odbiegały bowiem od tekstu rękopisu, który znajdował się w Yad Vashem w Jerozolimie. Dowiedzieliśmy się o tym od prof. Davida Engela, amerykańskiego badacza – porównał wydaną przez KARTĘ książkę z rękopisem i wykazał jej ułomność. W listopadzie 2004 r. ogłosiłem w wysokonakładowej prasie komunikat: „W imieniu Ośrodka KARTA informuję, iż jako wydawnictwo ponosimy odpowiedzialność za nierzetelną edycję tekstu światowej rangi – wspomnień pisanych w 1943 roku po polsku przez Calka Perechodnika, poprzednio policjanta żydowskiego w getcie otwockim. Dwa nasze wydania tych wspomnień (z lat 1993 i 1995) okazały się niepełne i zasadniczo niezgodne z nieznanym nam wcześniej oryginałem, »cenzurujące« go i łagodzące jego wymowę, o czym nie wiedzieliśmy. Spowiedź Calka Perechodnika – arcydzieło literatury faktu – ukazuje się obecnie w KARCIE w wersji nieokaleczonej, wraz ze wstępem wyjaśniającym istnienie dwóch wersji tekstu. Wszystkich czytelników, którzy postanowią oddać nam egzemplarze poprzedniej wersji – Calela Perechodnika Czy ja jestem mordercą? – zapewniamy, iż do końca 2004 roku wręczymy w zamian gratis nową książkę. Przepraszamy”. Książkę wymieniło 50 osób. Zmiana imienia autora, z oficjalnej wersji na zdrobnienie, została zasugerowana przez jego rodzinę – ponoć tej pierwszej nie używał. Tytułowe pytanie w poprzedniej edycji też okazało się nietrafne – Perechodnik go samemu sobie nie postawił. Znacząca część „Spowiedzi” rozgrywa się w Otwocku. W 1941 r. 12 tys. Żydów zamykanych w getcie stanowiło nieco więcej niż połowę mieszkańców miasta. Pisząc niespełna rok po usunięciu z niego ludności żydowskiej, Perechodnik sportretował ten sztetl, pozostawiając powojennym otwocczanom niezwykły obraz ich miejscowości podczas drugiej wojny. Co ten zapis tam znaczy, zrozumiałem kilka lat temu, podczas spotka

