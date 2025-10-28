Przejdź do treści
28 października 2025
Historia

Jerozolima musi wrócić do Oslo

Jak śmierć Icchaka Rabina zmieniła Izrael. „Za jego czasów byliśmy bliżej pokoju niż kiedykolwiek”

28 października 2025
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Izraela Icchak Rabin (w środku) z ministrem obrony gen. Mosze Dajanem (z lewej) i lokalnym dowódcą idą do Ściany Płaczu w Jerozolimie podczas wojny sześciodniowej, czerwiec 1967 r. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Izraela Icchak Rabin (w środku) z ministrem obrony gen. Mosze Dajanem (z lewej) i lokalnym dowódcą idą do Ściany Płaczu w Jerozolimie podczas wojny sześciodniowej, czerwiec 1967 r. TopFoto / Forum
30 lat temu zawarcie porozumienia pokojowego z Palestyńczykami zakończyło się śmiercią jego pomysłodawcy Icchaka Rabina. Jak to zmieniło Izrael, opowiada Shimon Sheves, najbliższy współpracownik nieżyjącego premiera.
Shimon Shevesmateriały prasowe Shimon Sheves

AGNIESZKA ZAGNER: – W nocy 4 listopada 1995 r. w Tel Awiwie rozległy się strzały. Był pan tam, na placu Królów Izraela, gdzie przemawiał premier Icchak Rabin i gdzie został postrzelony. Co pan pamięta?
SHIMON SHEVES: – To była straszna noc. Nie chciałem wielkiej imprezy w Tel Awiwie, który jest oddzielnym światem, gdzie większość to liberałowie i lewicowcy. Wolałem, żeby Rabin, przywódca lewicowej Partii Pracy, wyszedł poza tę swoją bańkę, przyciągnął ludzi spoza niej. Ale machina ruszyła, zaangażowałem się w przygotowania, wszystko było gotowe. Tamtej nocy Rabin też nie chciał być na placu Królów, choć z innego powodu niż ja – sądził, że przyjdzie mało osób. Hasło wiecu początkowo miało brzmieć: „Dla pokoju”. Ja zaproponowałem: „Tak dla pokoju, nie dla przemocy”. Dla mnie to było bardzo ważne, bo wtedy narastała ogromna fala nienawiści do nas. Rabina przedstawiano w mundurze SS, noszono jego trumnę na demonstracjach, ludzie krzyczeli, że jest zdrajcą.

Jak on to znosił?
Cierpiał. Były momenty naprawdę niebezpieczne – pamiętam spotkanie koło Netanji. Agenci Szin Bet kontrolowali sytuację, ale rozwścieczony tłum był bardzo blisko. Już wtedy czuło się grozę. Na drogach i skrzyżowaniach co piątek i wtorek odbywały się gwałtowne demonstracje. Rabin zadzwonił wtedy do Beniamina Netanjahu, lidera opozycji. Powiedział mu, że musi powstrzymać swoich ludzi. Ale Netanjahu odmówił spotkania. Przez cały ostatni rok Rabin nie spotkał się z nim ani razu. Mówił: „On jest przywódcą tej nagonki”.

Netanjahu rzeczywiście podsycał nienawiść?
Tak. Rabin prowadził tajne rozmowy z Palestyńczykami w Oslo zakończone umową z Jasirem Arafatem, przywódcą Organizacji Wyzwolenia Palestyny, podpisaną we wrześniu 1993 r.

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Historia; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Jerozolima musi wrócić do Oslo"
Agnieszka Zagner

Agnieszka Zagner

Absolwentka nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W „Polityce” od 1999 r., początkowo w dziale politycznym, dziś redaktorka serwisu Polityka.pl, gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe. Autorka bloga Orient Express poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Jej wywiady, reportaże i analizy dotyczą głównie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także skutków wojen w regionie. Jej rozmówcami są znani politycy i eksperci, ale i zwykli ludzie żyjący w strefach ogarniętych konfliktem. W przeszłości współpracowała ze „Słowem Żydowskim”. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrych filmów. Zwłaszcza o kotach.
