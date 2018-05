Marszałek niedostępny nocą, a służby mundurowe już tak

Za co oficer SKW dostał półtora miliona

Grzegorz Rzeczkowski

Jednemu z oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego przyznano wynagrodzenie za lata, gdy w niej nie pracował. Chodzi o co najmniej 1,3 mln zł, czyli niemal tyle, ile wyniosły nagrody dla ministrów w 2017 r. Chodzi też o to, że to znajomy Antoniego Macierewicza.