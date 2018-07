Przejmowanie wymiaru sprawiedliwości przez PiS wciąż trwa Nadzwyczajna kasta PiS Trybunał Konstytucyjny przez lata zajmował się niczym innym, jak godzeniem i wyważaniem konstytucyjnych wartości.

Trybunał Konstytucyjny „dobrej zmiany” wykonał zadanie: orzekł, że prezydent miał prawo udaremnić osądzenie Mariusza Kamińskiego. Ludzie PiS dostali licencję na bezkarne łamanie prawa. PiS staje się „nadzwyczajną kastą”. Partia, widząc, że porządkowanie sędziów może się nie udać, odbiera sędziom władzę nad swoimi ludźmi. Sprawa walki o bezkarność dla Mariusza Kamińskiego, skazanego trzy lata temu za nadużycie władzy, obnaża służalczość obecnego Trybunału Konstytucyjnego i stosunek PiS do zasady równości wobec prawa.

Trybunał Konstytucyjny „dobrej zmiany” wykonał zadanie: orzekł, że prezydent miał prawo udaremnić osądzenie Mariusza Kamińskiego. Ludzie PiS dostali licencję na bezkarne łamanie prawa. PiS staje się „nadzwyczajną kastą”. Partia, widząc, że porządkowanie sędziów może się nie udać, odbiera sędziom władzę nad swoimi ludźmi. Sprawa walki o bezkarność dla Mariusza Kamińskiego, skazanego trzy lata temu za nadużycie władzy, obnaża służalczość obecnego Trybunału Konstytucyjnego i stosunek PiS do zasady równości wobec prawa. Symboliczne jest, że chodzi o uniknięcie odpowiedzialności za nadużycie władzy. Z uzasadnienia Trybunału wynika, że akt łaski prezydent może stosować w każdym stadium postępowania. A więc np. może udaremnić postawienie zarzutu groźby karalnej policjantowi, który w piątek na demonstracji do (zatrzymanego i poturbowanego później) Dawida Winiarskiego powiedział: „Znajdę swój pretekst. Zrobimy tak, jak w Katowicach”. A w Katowicach policja złamała demonstrantowi rękę. Gdy jesienią 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawiał nieprawomocnie skazanego na trzy lata za nadużycie władzy Mariusza Kamińskiego, powiedział, że „uwalnia sądy” od tej sprawy. Większość prawników była zgodna: udaremnienie sądom osądzenia to wejście prezydenta – władzy wykonawczej – w kompetencje władzy sądowniczej. A więc złamanie konstytucji. Teraz prezydent Duda może się nie martwić: wyrok TK uniemożliwia postawienie go za to przed Trybunałem Stanu. A od odpowiedzialności karnej sam może, zawczasu, siebie ułaskawić. Trybunał Konstytucyjny orzekł w pięcioosobowym składzie, w którym nie było dublerów, co może świadczyć o tym, że PiS chciał zadbać, by nie był kwestionowany ze względów formalnych. W składzie byli sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji – w tym Julia Przyłębska, a ze „starych” sędziów – Leon Kieres, który złożył zdanie odrębne. Wyrok nie tylko sankcjonuje ochronę ludzi władzy przed osądzeniem. Nie tylko pokazuje, że Trybunał jest „sądem na telefon”. Obnaża też zawstydzająco niski poziom sędziów i służb prawnych Trybunału. Bo orzec – to nie sztuka. Sztuka uzasadnić. A tu uzasadnienie było w stylu: „bo tak”. Sprawozdawca, sędzia Grzegorz Jędrejek, podjął wprawdzie próbę zmierzenia się z niewygodnym faktem, że konstytucja to całość, a nie izolowane przepisy. Że w konstytucji jest domniemanie niewinności, które przekreśla rozumiana po nowemu łaska prezydencka, bo sąd nie może osądzić winy. Że jest w niej prawo do sądu, które łaska stosowana przed skazaniem odbiera osobom pokrzywdzonym przez ułaskawionego. I że art. 31 konstytucji nakazuje wyważać pomiędzy konstytucyjnymi prawami, które mogą się nawzajem znosić. Np. pomiędzy prawem do prywatności a prawem do bezpieczeństwa publicznego albo ochroną własności a prawem wywłaszczania na ważne cele publiczne. Trybunał Konstytucyjny przez lata zajmował się niczym innym, jak godzeniem i wyważaniem konstytucyjnych wartości. Sędzia Jędrejek poradził sobie z tymi argumentami metodą cepa – stwierdził: uznanie, że konstytucję trzeba czytać jako całość, prowadziłoby do wniosku, że konstytucja może być sprzeczna z konstytucją. A to byłby absurd. Prostota tej argumentacji powala chyba nie tylko prawników. I otwiera naprawdę szeroką perspektywę: odtąd nowy Trybunał nie jest już w orzekaniu skrępowany konstytucją! Wyrok Trybunału w tej sprawie jest też nieudolny z czysto technicznego powodu: może nie doprowadzić do tego, do czego miał doprowadzić – do ostatecznego umorzenia postępowania przeciwko Kamińskiemu i innym. Dlaczego? Zagadnienie zadane Trybunałowi do osądzenia przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę brzmiało: sprzeczny z konstytucyjnym prawem łaski prezydenta jest przepis Kodeksu postępowania karnego, który – wyliczając sytuacje, kiedy postępowanie musi zostać umorzone – nie wymienia „aktu abolicji indywidualnej”. Żeby więc skutecznie udaremnić prawomocne osądzenie Kamińskiego, Trybunał powinien orzec tak: ten przepis jest zgodny z konstytucją, pod warunkiem że zawarty w nim punkt „zachodz

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.