Dwa kolejne rządy nie potrafiły kupić nowych terenówek dla wojska

Co tam Wisła, Narew, Harpia, Homar. W polskich realiach łatwiej wybrać, a nawet kupić sprzęt wojskowy drogi i skomplikowany niż tańszy i w sumie powszechnie dostępny. Historia programu Mustang – nowych pojazdów terenowych, następców Honkerów – pokazuje to doskonale. Właśnie anulowany został trzeci z rzędu przetarg, po sześciu latach prób i przymiarek.

Zgłaszali się, ale chcieli za dużo pieniędzy

W przypadku zakupu „ciężarowo-osobowych samochodów wysokiej mobilności” nie sprawdziło się powiedzenie, że do trzech razy sztuka. Wojsko szukało chętnego na dostawę aż 900 pojazdów w latach 2019–22, czyli praktycznie na już. Tak naprawdę jednak nagrodą dla dostawcy i źródłem potencjalnego ogromnego zysku jest opcja na kolejne prawie 3 tys. samochodów, które trzeba by dokupić, by wymienić wysłużone i archaicznej konstrukcji honkery. Okazało się, że żaden oferent nie złożył propozycji spełniającej wojskowe wymogi (znanych w branży od co najmniej sześciu lat!). Postępowanie zostało unieważnione przez Inspektorat Uzbrojenia w połowie marca. Poprzednie dwa podejścia w latach 2015–17 i 2017–18 również skończyły się klapą. Czy rzeczywiście tak trudno wybrać terenówkę?

W odróżnieniu od wysoce wyspecjalizowanych, nasyconych technologią systemów uzbrojenia terenówka wojskowa to produkt prawie z półki, dostępny „w każdym sklepie z terenówkami”. Wystarczy spojrzeć, jak obszerne były listy chętnych w każdym kolejnym przetargu. Do ostatniego zgłosiło się 11 podmiotów, w 2017 r. było ich 12, w 2015 r. – 17 (po dwóch latach prowadzenia tzw. dialogu technicznego z kilkunastoma podmiotami). Wśród oferentów były znane z rynku cywilnego marki: Toyota Hilux, Ford Ranger, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-klasy – oczywiście odpowiednio doposażone i przerobione, by sprostać wojskowym wymogom, były też pojazdy stricte militarne, niespotykane na drogach. Czasem, chyba dla przyciągnięcia uwagi mediów, firmy nadawały dobrze znanym konstrukcjom oryginalne nazwy. Toyotę hilux pokazywano na kieleckich targach obronnych z tabliczką „Łomot”.

Ale w pierwszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta ostateczna, choć w końcu odrzucona ze względu na wysoką cenę. Chodziło wtedy o słynne fordy rangery, oferowane za bagatela 2,3 mln zł średnio za sztukę przez konsorcjum PGZ-WZM. Inspektorat Uzbrojenia liczył, że uda mu się zrealizować zamówienie za kwotę niemal dziesięciokrotnie niższą. Czy rzeczywiście udałoby się kupić dostosowaną do wymogów wojska terenówkę za 260 tys. zł, tego nie wiadomo, ale skala rozbieżności między zakładanym budżetem a ofertą uzyskaną „z rynku” jest zastanawiająca – tak jeśli chodzi o podejście zamawiających, jak potencjalnych dostawców.

W drugim postępowaniu nie było wcale lepiej. Tym razem też złożona została tylko jedna oferta ostateczna – przez konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego (pozostałości po Bumarze, udziałowca PGZ) i prywatnej firmy Concept z Bielska-Białej. Oferowano pojazdy pod wdzięczną nazwą Dino, technologicznie wywodzące się z Mercedesa-Sprintera, ale po wojskowemu podrasowane. Niestety, okazały się ponaddwukrotnie za drogie. Inspektorat Uzbrojenia nadal nie chciał płacić za terenówkę więcej niż średnio 260 tys. zł za sztukę, a Dino miały kosztować średnio ponad 570 tys. Jeśli szukać na siłę pozytywów, to tym razem rynek znacznie mniej rozminął się z oczekiwaniami zamawiającego.