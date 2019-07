Jasnogórskie zlecenia ojca Rydzyka

Patryk Jaki wstydu się najadł na Jasnej Górze. Zabrał syna na pielgrzymkę, dołączył do innych polityków „dobrej zmiany” ostentacyjnie manifestujących swój katolicyzm i poparcie dla ojca Dyrektora. No i usłyszeli od niego!

Na zakończenie jasnogórskich uroczystości ks. Rydzyk wezwał do walki o „ducha narodu”, bo to, co robi „dobra zmiana”, to za mało. Trudno powiedzieć, czy Rydzyk krytykuje, czy może raczej zachęca. Pewno jedno i drugie. Ważne, że znów wystąpił w roli zleceniodawcy wyznaczającego politykom i wiernym zadania przed nadchodzącymi wyborami.

Wojna kulturowa ojca Rydzyka

Politykom postawił za zadanie wycofanie Polski z konwencji stambulskiej, która ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie, w szczególności przeciwko kobietom. Wiernych wezwał do samoorganizacji do walki z obrzydliwościami „ateizmu marksistowskiego”, który „idzie bardzo mocno”, mimo że dziś rządzi katolicka prawica.

W praktyce chodzi Rydzykowi o mobilizację katolików do obrony „panów Tomaszów” z Ikei, którzy grożą gejom biblijnymi karami. Ale nie tylko. Rydzyk, tak jak część księży, biskupów i aktywistów katolickich, toczy swoją wojnę kulturową przeciwko otwartemu społeczeństwu, czyli wolności jednostek do wyboru, jak chcą żyć, nie czyniąc nikomu krzywdy.

W tym celu nie po raz pierwszy wykorzystuje swoje wpływy do manipulacji środowiskami prawicy. Usiłuje rozgrywać jedne, np. prawicę Marka Jurka, przeciwko innym. Chwali i gani, dając do zrozumienia, że może wpłynąć na wynik wyborów, lansując tych czy innych liderów partyjnych i ich ugrupowania.

Kaczyński może zignorować ostrzeżenia

Kazanie, którego musieli słuchać liderzy Zjednoczonej Prawicy, ponaglało ich do działania. Ale co to znaczy „walka o duch narodu?”. To się rozumie samo przez się. Ma to być duch katolicki, ofensywny. Gotowy do boju o wartości narodowe i chrześcijańskie z wykluczeniem lub marginalizowaniem innych.

Rydzyk ostrzegł w ten sposób rządzących, że nie jest z nich zadowolony i może przerzucić poparcie na inną prawicę niż ta „zjednoczona”. W decydującym momencie zostanie jednak przy Kaczyńskim, bo tylko z przymierza z nim odnosi największe korzyści. I Kaczyński to wie, więc może spokojnie puścić mimo uszu ostrzeżenia Rydzyka.

