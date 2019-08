Liderów list komitetu PSL-Koalicja Polska ogłoszono na krajowej konwencji wyborczej ludowców w Płocku.- Nie jesteśmy anty-PiS-em, nie jesteśmy antyopozycją - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz będzie otwierał listę w Tarnowie, Marek Sawicki w Siedlcach, w Warszawie numerem jeden będzie Władysław T. Bartoszewski. Jedynki dostali również: Paweł Kukiz w Opolu, Stanisław Tyszka w Rzeszowie, Jacek Protasiewicz we Wrocławiu czy Marek Biernacki w Gdyni (cała lista na końcu artykułu).

My będziemy decydować, kto będzie rządził

Kosiniak-Kamysz mocno akcentował szerszą formułę PSL-Koalicji Polskiej. „Wielu dzisiaj próbuje opluć nas, próbuje odebrać nam prawo do samostanowienia, do realizowania naszego programu. Podjęliśmy się budowy Koalicji Polskiej nie przeciwko komuś. Nie jesteśmy anty-PiS-em, nie jesteśmy antyopozycją, nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy za silną Polską, demokratyczną, sprawiedliwą dla wszystkich” – mówił.

Potem przyszedł czas na obietnice, w tym m.in. emeryturę bez podatku wyższą o 400 zł czy dobrowolnie płacony ZUS. „My niesiemy nadzieję na lepsze jutro, na bezpieczną szkołę, na dobry dostęp do lekarza, na godne prowadzenie działalności gospodarczej, na dobre gospodarowanie na roli” – mówił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że gdy PSL będzie rządził, to „nie będzie miliarda na TVP Kurskiego, ale będzie miliard na ubezpieczenie rolniczych upraw”.

Występujący później Paweł Kukiz mówił o wspólnym porzuceniu łatwiejszej drogi. „Idziesz z Platformą, ja idę z PiS, spokojnie wchodzimy do Sejmu i jest, jak było” – przekonywał. Kukiz wbrew ostatnim sondażom liczy na dwucyfrowy wynik PSL-Koalicji Polskiej. „Celujemy w to, by zostać języczkiem u wagi, i my będziemy decydować, kto będzie miał władzę w Polsce. A władzę w Polsce będzie miał ten, kto będzie pracował dla obywateli, a nie będzie ich panem” – dodał.

Ze startu zrezygnował były poseł PiS, a ostatnio Kukiz ′15 Łukasz Rzepecki. Twierdzi, że dostał propozycję w Koninie, ale nie ma nic wspólnego z tym miastem i regionem.

Liderzy list wyborczych PSL-Koalicja Polska

Okręg 1, Legnica – Stanisław Żuk

Okręg 2, Wałbrzych – Paweł Gancarz

Okręg 3, Wrocław – Jacek Protasiewicz

Okręg 4, Bydgoszcz – Dariusz Kurzawa

Okręg 5, Toruń – Paweł Szramka

Okręg 6, Lublin – Jan Łopata

Okręg 7, Chełm – Jarosław Sachajko

Okręg 8, Zielona Góra – Jolanta Fedak

Okręg 9, Łódź – Elżbieta Bińczycka

Okręg 10, Piotrków Trybunalski – Dariusz Klimczak

Okręg 11, Sieradz – Paweł Bejda

Okręg 12, Chrzanów – Józef Brynkus

Okręg 13, Kraków – Agnieszka Ścigaj

Okręg 14, Nowy Sącz – Urszula Nowogórska

Okręg 15, Tarnów – Władysław Kosiniak-Kamysz

Okręg 16, Płock – Piotr Zgorzelski

Okręg 17, Radom – Mirosław Maliszewski

Okręg 18, Siedlce – Marek Sawicki

Okręg 19, Warszawa – Władysław T. Bartoszewski

Okręg 20, Warszawa II – Robert Mordak

Okręg 21, Opole – Paweł Kukiz

Okręg 22, Krosno – Mieczysław Kasprzak

Okręg 23, Rzeszów – Stanisław Tyszka

Okręg 24, Białystok – Stefan Krajewski

Okręg 25, Gdańsk – Andrzej Kobylarz

Okręg 26, Gdynia – Marek Biernacki

Okręg 27, Bielsko-Biała – Mirosław Szemla

Okręg 28, Częstochowa – Henryk Kiepura

Okręg 31, Katowice – Aleksandra Jelonek

Okręg 32, Sosnowiec – Barbara Chrobak

Okręg 33, Kielce – Czesław Siekierski

Okręg 34, Elbląg – Zbigniew Ziejewski

Okręg 35, Olsztyn – Urszula Pasławska

Okręg 36, Kalisz – Andrzej Grzyb

Okręg 37, Konin – Tomasz Frąckowiak

Okręg 38, Piła – Krzysztof Paszyk

Okręg 39, Poznań – Wojciech Jankowiak

Okręg 40, Koszalin – Radosław Lubczyk

Okręg 41, Szczecin – Jarosław Rzepa

