Gdyby ktoś ostatnie lata spędził w buszu i wrócił do Polski na kampanię wyborczą, mógłby pomyśleć, że śni albo postradał zmysły. Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz w Rzeszowie.

PSL bardzo się zmienił w tej kadencji. Ale na razie wyborcy albo tego nie widzą, albo to ignorują. Jednak wejście ludowców do Sejmu to racja stanu dla całej opozycji.

W tej kampanii udało się nam podjąć wyzwanie i zbudować Koalicję Polską, koalicję Polaków, za czymś, a nie przeciwko komuś. Za lepszą Polską, za silną Polską, za Polską roztropną, za Polską, która docenia pracowitość swych rodaków, swych mieszkańców – mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na regionalnej konwencji wyborczej w Bydgoszczy. Wtórował mu Paweł Kukiz: – Hasło PSL Koalicji Polskiej to „Łączymy Polaków”. Żebyśmy mogli łączyć Polaków, żeby Polacy mogli się łączyć, musimy przede wszystkim przekształcić państwo partyjne w państwo obywatelskie.