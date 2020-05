Wyborczy tumult w PiS. O co była ta cała szarpanina?

W piątek 8 maja Jarosław Kaczyński przychylił się do pomysłu Jacka Kurskiego, że wybory mają się odbyć jeszcze w maju. Przez całą sobotę trwały gorączkowe narady, aż...

Jeśli ktoś myślał, że wraz z uroczystym porozumieniem Jarosławów z 6 maja wszystko zostało wyjaśnione i nawiązaliśmy – jako państwo – jakiś kontakt z rzeczywistością, to był niepoprawnym i niezbyt mądrym optymistą. Ten kontakt jest co najwyżej przejściowy.

Kurski ma pomysł

Okazało się dziś, że to, że Jarosław Gowin ogłosił, że wybory będą latem, oznaczało jedynie, że Gowin wierzy w to, że wybory będą latem, i chce, żeby wybory były latem. A nie – że wybory będą latem. W większej partii koalicyjnej na co dzień panuje radosne przeświadczenie, że rzeczywistość z całym jej bagażem – jakimiś umowami, jakimiś regułami prawnymi i procedurami, jakimiś ograniczeniami technicznymi i organizacyjnymi – jest nieistotna.

Z mojej wiedzy wynika, że w piątek 8 maja Jarosław Kaczyński przychylił się do pomysłu Jacka Kurskiego, żeby wybory – furda porozumienie z Gowinem – odbyły się w maju. Złośliwi dowcipnisie w PiS twierdzą, że Kurski chce wyborów w maju, bo spieszno mu do odzyskania tytułu prezesa TVP.

A skoro jest ustawa korespondencyjna (podpisana właśnie przez prezydenta, który też marzy o szybkich wyborach), skoro opozycja nie wiedzieć czemu zaczęła nagle protestować przeciw przekładaniu wyborów, skoro rządzący odkryli nagle, że Sąd Najwyższy nie musi się okazać ich partyjną przybudówką, to jedźmy z głosowaniem majowym.

Plan zaczyna się chwiać

Długie piątkowe narady – skończyły się ok. godz. 21 – i ich rezultat nie przedostały się do mediów. Nowogrodzka, gdy tego chce, jest szczelna. Przecieki zaczęły się dziś, gdy piątkowy plan zaczął się chwiać. Rzeczywistość, tak ignorowana przez PiS, dała o sobie znać.

Nagle się okazało – cóż za niesamowite odkrycie! – że przyspieszenie wyborów nie spodoba się Gowinowi, który – o dziwo – poczuł się oszukany. Przy Gowinie twardo stanęła Jadwiga Emilewicz, która odeszłaby z rządu, gdyby „wybory” (cudzysłów jest tu niezbędny) odbyłyby się 23 maja. Ruch Kaczyńskiego w stronę majowych wyborów doprowadziłby do tego, że rząd straciłby większość.

Do głosu doszły też argumenty zdroworozsądkowe, np. takie, że Sąd Najwyższy mógłby zakwestionować ważność wyboru prezydenta, czy takie, że Poczta Polska nie dałaby rady wywiązać się z zadań nałożonych na nią przez ustawę korespondencyjną, a liczenie głosów przy tak słabo obsadzonych komisjach potrwałoby wiele dni.

Osobiście sądzę, że za porzuceniem planu z wyborami stało coś jeszcze, bo wszystkie powyższe argumenty były znane już w momencie, gdy ten plan powstawał. Ale ta tajemnica pozostaje na razie tajemnicą.

Wojna na przecieki

Wróciliśmy dziś do punktu wyjścia – po bardzo burzliwej dobie teoretycznie nic się nie zmieniło. Ale w obozie rządzącym się gotuje. Bo przeciekom o wyborach towarzyszyły przecieki o dymisji Mateusza Morawieckiego. W rządzie od dwóch dni trwa karczemna awantura między premierem a Jackiem Sasinem, którzy przerzucają się odpowiedzialnością za druk kart do głosowania. W piątek ziobrysta (i zastępca Sasina w resorcie) Janusz Kowalski wprost obciążył Morawieckiego, co kompletnie nie spodobało się premierowi. Zaczęła się wojna na przecieki – ludzie Morawieckiego atakowali ziobrystów, ziobryści atakowali premiera (jeden z telefonów opóźnił zresztą powstanie tego tekstu), słowem: dzieje się.

Ostatecznie pewnie wszystko zostanie po staremu. Morawiecki pozostanie premierem, ale z coraz silniejszą grupą przeciwników, zarówno w PiS, jak i Solidarnej Polsce. Jak słyszę z obozu władzy, Morawiecki stał się za silny, żeby osłabiać jego wrogów.

A tego, czy za dzień lub dwa nie usłyszymy, że wybory odbędą się jednak w maju, zagwarantować nie mogę. Słyszę natomiast, że cały proces można będzie wydatnie skrócić, gdy wyłączy się z niego Sąd Najwyższy. Stay tuned.

