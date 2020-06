Jak temperować władzę?

Prof. Martin Krygier, prawnik i politolog z uniwersytetu w Sydney, o potrzebie politycznego umiarkowania i ograniczania władzy.

JACEK ŻAKOWSKI: – Czego najbardziej brakuje naszej demokracji?

MARTIN KRYGIER: – Umiarkowania.

Czyli?

Po angielsku mówimy to temper. To ma dwa znaczenia: hartować i ograniczać, czyli wzmacniać i sposobić do użytku. Jarosław Kaczyński, podobnie jak wielu innych populistów, nie rozumie, że władza ograniczona staje się silniejsza. Bo efektywniej robi to, co powinna, i nie psuje tego, co do niej nie należy.

Władza ma być jak gęsie pióro – ostro zatemperowana, żeby precyzyjnie działać i nie zapaprać wszystkiego kleksami.