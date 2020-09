Popękana Zjednoczona Prawica

Zjednoczona Prawica po wielodniowych kłótniach, targach i wzajemnym zastawianiu pułapek jest teraz jeszcze bardziej zjednoczona, jak nigdy. Najdziwniejsze jest to, że ktoś jeszcze w takie przekazy wierzy.

Zbigniew Ziobro okazał się za słaby, aby wyruszyć w samodzielną polityczną wędrówkę, a Jarosław Kaczyński za słaby, by się go pozbyć. Aż tak bardzo nie można było usunąć z rządu Ziobry, że wicepremierem ds. jego nadzorowania może zostać sam Kaczyński (jeśli się na to w końcu zdecyduje, bo to wciąż nie jest jasne). Taka jest skala zwycięstwa prezesa PiS. Szefem Kaczyńskiego w rządzie może zostać Mateusz Morawiecki, a szefem Morawieckiego w partii – Kaczyński. Morawiecki ma zostać w listopadzie zastępcą prezesa PiS, a prezes – zastępcą Morawieckiego.