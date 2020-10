Słowa jak kamienie. Kaczyński atakuje Europę

Kaczyński przypomniał, że jest prezesem, czyli faktycznym władcą Polski, szefem dla premiera, ministrów, prezydenta też. Tylko ktoś, kto tak widzi swoją pozycję, może wypowiadać słowa, które padły w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

Słowa, które określają polską politykę w planie strategicznym i brzmią niezwykle agresywnie wobec Unii Europejskiej, właściwie anonsują wypisywanie się Polski ze wspólnoty. Jarosław Kaczyński czyni to – jak już nas przyzwyczaił – w stylu i trybie jemu właściwym. Na zasadzie, że mówi i robi, co mu się żywnie podoba, nie licząc się z konsekwencjami, łamaniem procedur, jakichkolwiek zasad kultury politycznej (to zresztą, można powiedzieć, bagatela) oraz, co najgorsze, z interesami polskiej racji stanu, nie mówiąc o dobrostanie Polaków.