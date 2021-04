Fundusz Odbudowy. Po co lewicy romans z PiS?

Inicjatywa i sprawczość. Na dźwięk tych słów politycy polskiej opozycji tracą rozum. Nie tylko lewicy zresztą.

Lewica postanowiła podać rękę Mateuszowi Morawieckiemu i pomóc mu przepchnąć przez Sejm ustawę pozwalającą na ratyfikację unijnego porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy. Rząd nie ma w tej sprawie większości, bo Zbigniew Ziobro postanowił nabijać sobie punkty w antyunijnym elektoracie i ustawy nie poprze. Czuł się przy tym dość bezpiecznie, bo przecież proeuropejska opozycja miała zagłosować „za”.

Gra na obalenie rządu

Problem zaczął się, gdy w części opozycji (a konkretnie w Koalicji Obywatelskiej i PSL) powstał pomysł, żeby całą tę awanturę wykorzystać do obalenia rządu Morawieckiego. Scenariusz w kolejnych aktach przewidywał przejęcie większości w Sejmie, stworzenie rządu technicznego i na końcu – ewentualne przyspieszone wybory (choć na razie nikomu się do nich nie spieszy).

Cała ta operacja brzmi interesująco tylko w teorii, w praktyce jest skomplikowana i ryzykowna, wymagająca jednomyślnej i bezbłędnej współpracy całej opozycji, partii Jarosława Gowina i Konfederacji. Realistyczny plan? Nie sądzę. Już samo wytłumaczenie wyborcom opozycji, dlaczego głosuje przeciwko pieniądzom dla Polski, byłoby dość karkołomne, więc nawet politycy KO i PSL nie deklarowali „na twardo” głosowania przeciwko Funduszowi Odbudowy. A bez realnej groźby przegranego przez PiS głosowania cały ten plan upada na starcie. Nie mówiąc o kolejnych punktach.

Święty Mikołaj w kwietniu

Lewica od początku miała w tej sprawie zdanie odrębne. Włodzimierz Czarzasty już kilka tygodni temu zadeklarował bezwarunkowe poparcie dla Funduszu Odbudowy. Gdy w jego własnym ugrupowaniu zawrzało, że nie można popierać PiS w ciemno, przedstawiciele lewicy zaczęli kręcić, zapowiadać, że jednak przedstawią swoje warunki. I przedstawili: • przeznaczenie 30 proc. środków do dyspozycji samorządów, • 400 mln euro na branże, które najbardziej ucierpiały w pandemii, w tym gastronomię, hotelarstwo i transport, • budowa 75 tys. mieszkań na wynajem, • 1 mld euro na szpitale powiatowe, • transparentny podział środków oraz • stworzenie komitetu monitorującego wydawanie pieniędzy. Zażądali też, żeby premier przyszedł do Sejmu, żeby z nimi te (skądinąd same w sobie rozsądne) warunki omówić.

Premier, oczywiście, do Sejmu przyszedł, bo Boże Narodzenie nie zdarza się codziennie, a już szczególnie w kwietniu. A lewica podarowała mu całą furę prezentów. Po pierwsze, rozwiąże mu problem z przepchnięciem Fundusz Odbudowy przez Sejm, a pieniądze z funduszu są mu bardzo potrzebne. To na nich opiera się tzw. nowy ład, strategia odzyskiwania poparcia przez PiS, który w sondażach od pół roku obija się o 30-proc. sufit, a to w żadnym razie nie daje możliwości utrzymania władzy po kolejnych wyborach. Osobisty los premiera Morawieckiego też zależy od tego planu: jeśli nie zostałby zrealizowany, PiS poszukałby sobie nowego premiera z nowym planem. Premier z radością odblokował więc dziś prace nad ustawą o funduszu w rządzie.

Ale to nie koniec. PiS może się teraz ustawić w roli odpowiedzialnej władzy, która strofuje niesforną opozycję, a wszystko „dla dobra Polski”, tysięcy przedsiębiorców czy medyków, którzy czekają na unijną mannę. Co więcej, w chwili gdy sondaże pokazują, że koalicja partii opozycyjnych mogłaby liczyć na sejmową większość, udaje mu się wbić klin w tę opozycję, skłócić ją ze sobą. Premier i jego rzecznik opowiadają więc o „konstruktywnej” dobrej opozycji i „totalnej” złej, która „na złość PiS” chce zabrać Polakom unijne miliardy.

Lewica chce „narzucać ton”

No dobra, ale o co chodziło lewicy? Tok myślenia polityków tej formacji odtwarza Agata Szczęśniak z Oko.press: „Lewica liczy, że uda jej się coś, czego nie osiągnęła żadna partia opozycyjna: wymusi na rządzie PiS spełnienie dodatkowych warunków przy podziale unijnych środków. To niejedyny cel Lewicy, chce też narzucić ton na opozycji – pokazać inicjatywę, sprawczość”.

Mam wrażenie, że gdy padają te dwa słowa: „inicjatywa” i „sprawczość”, rozsądni politycy opozycji tracą rozum. Nie tylko lewicy zresztą. Pamiętam, jak niedawno politycy PSL właśnie w ten sposób tłumaczyli niedorzeczny pomysł zgłoszenia na rzecznika praw obywatelskich Roberta Gwiazdowskiego, rozbijając wspólny front opozycji wokół Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Wcześniej o inicjatywie i sprawczości mówili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, gdy opowiadali na konferencji prasowej o powołaniu opozycyjnej „koalicji 276” mającej obalić PiS. Gdyby naprawdę chodziło o koalicję, to KO najpierw wspomniałaby o niej swoim potencjalnym koalicjantom. A chodziło o to, żeby pokazać, że Borys Budka też ma swój pomysł i nie da się na opozycji przeskoczyć Szymonowi Hołowni. Z kolei Hołownia kłusował po opozycyjnych klubach parlamentarnych w poszukiwaniu sejmowej reprezentacji, bo przecież poza Sejmem nie ma sprawczości.

Uczestnicząc w pisowskim teatrzyku, lewica nie pokazuje jednak żadnej inicjatywy ani sprawczości, tylko rzuca prawicy koło ratunkowe w momencie, w którym ona tego bardzo potrzebuje. Cała sprawczość pozostaje przy PiS, lewica jest tylko tymczasowym „towarzyszem podróży”. Co więcej, takie dobre uczynki w polityce mają swoje konsekwencje i nie inaczej będzie tym razem.

Po pierwsze, na pewno flirtu z Morawieckim nie doceni elektorat lewicy, który – jak wiadomo ze wszystkich badań – jest najbardziej antypisowski ze wszystkich grup wyborców. Nie wiem, na kogo lewica liczy, może na mityczne pozyskanie od PiS wyborców socjalnych, ale podstawowa zasada polityki brzmi: szanuj tych wyborców, których masz. Po drugie, lewica osłabia swoją reputację lojalnego i przewidywalnego partnera na opozycji. To ludowcy od czasu do czasu robili odskok od reszty partii opozycyjnych, próbując odzyskać swoich wyborców, którzy w ostatnich latach odeszli do PiS, a teraz ewidentnie są możliwi do odzyskania. Lewica prowadziła swoją grę, wchodziła w konflikty z innymi ugrupowaniami opozycji, ale nie w kwestiach strategicznych.

Ryzykowna gra z całą Europą

Nie uważam, że opozycja powinna się jednoczyć na siłę czy przedwcześnie. Rozumiem też, że nawet planując przyszłe bloki czy alianse, partie opozycyjne muszą ze sobą rywalizować na pomysły czy inicjatywy, by w przyszłości móc odgrywać w nich jak największą rolę. Ugrupowania opozycji mają jednak bardzo wąskie pole manewru. Jeśli chcą odsunąć PiS od władzy i same ją przejąć, nie mogą przekroczyć pewnej granicy, która przekreślałaby współpracę między nimi w przyszłości. Bo zwycięstwo nad PiS – w każdym razie tak pokazują obecne sondaże – wymaga kooperacji całej obecnej opozycji.

Wciągnięcie głosowania nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy do wewnętrznej, krajowej gry politycznej i próby obalenia rządu PiS było zresztą od początku błędem. Po pierwsze, dlatego że nie wyglądało na możliwy do realizacji scenariusz polityczny, jak pisałem wyżej. Po drugie, dlatego że na pieniądze na odbudowę naprawdę czeka cała Europa. Upadek funduszu w Polsce (bez gwarancji, że opozycja byłaby w stanie naprawdę go przyjąć przy ewentualnym drugim głosowaniu, tak jak obiecuje) zredukowałby wiarygodność polskich partii opozycyjnych w Brukseli i w unijnych stolicach do zera.

A przecież są inne sposoby, dzięki którym można próbować zmusić rząd PiS do wykorzystania unijnych pieniędzy zgodnie z zasadami. Wydatkowanie środków z Funduszu Odbudowy wymaga bowiem akceptacji Brukseli i rządów państw Unii, i to dwukrotnie: na samym początku, dla samego planu (tzw. KPO) i potem następczo zatwierdzenia wydatków. Można więc namawiać Brukselę i inne stolice, żeby wyjątkowo uważnie patrzyły na ręce pisowskiemu rządowi.

Czy PiS ma z kim przegrać?

A inicjatywę i sprawczość partie opozycyjne mogłyby pokazać, gdyby były w stanie koordynować swoje strategiczne działania. Bo w ten sposób ich wyborcy zyskaliby jakieś minimum gwarancji, że w przyszłości są one w stanie stworzyć w miarę koherentną koalicję, która nie będzie się rozpadać co drugi dzień z powodu błahych kłótni i braku zaufania. To samo dotyczy też wyborców, którzy od jesieni porzucili PiS (przypomnijmy: to co najmniej jedna trzecia elektoratu tzw. zjednoczonej prawicy!) i w większości wciąż nie wybrali nowej reprezentacji. Żeby przerzucić swoje głosy na opozycję, muszą ją zacząć postrzegać jako realną alternatywę dla obozu władzy. Na razie opozycja robi wszystko, żeby tak nie było.

To nie jest tak, że „genialny strateg Jarosław Kaczyński znów wykiwał opozycję”. To opozycja tym razem wykiwała się sama. Zaczęła grę, która miała skłócić koalicję rządową, a na koniec skłóciła się w swoim gronie. To tak, jak gdyby piłkarze jakiejś drużyny w połowie meczu zaczęli się kiwać między sobą i rywalizować, kto strzeli więcej goli do własnej bramki. A, przypomnijmy, samobóje do klasyfikacji najlepszych strzelców się nie liczą. I w wygraniu meczu niespecjalnie pomagają.

