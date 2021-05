Lewica z PiS: incydent czy zapowiedź

Co oznacza na przyszłość wspólne głosowanie Lewicy z PiS w sprawie europejskiego Funduszu Odbudowy? Co się zmieni w polskiej polityce?

Koalicja Obywatelska popełniła błąd, że nie dążyła usilnie i jawnie, ale bez narzucania swojej hegemonii, do zwołania opozycyjnej narady, na której zostałyby sformułowane wspólne postulaty wobec rządu Morawieckiego. Jako silniejsi w Sejmie mogli odpuścić tzw. prestiż, zaprosić partnerów, zgromadzić wszystkie postulaty, wyprodukować wspólne stanowisko. Jeśli rzeczywiście Borys Budka liczył na jakiś „rząd techniczny” z Gowinem w składzie, to była to naiwność, bo Gowin jest potężny jedynie z powodu możliwości, z których nigdy nie skorzysta.