Sejm ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy. Kto wygrał, kto przegrał?

Koalicja rządowa, choć podzielona, wyszła z kryzysu nieco silniejsza. Opozycja zaś się podzieliła, a wykopane rowy trudno będzie zasypać. Koszt awantury poniosą samorządy i przedsiębiorcy.

Ustawę ratyfikującą tzw. zasoby własne Unii Europejskiej Sejm przyjął 211 głosami PiS (bez Solidarnej Polski Zbigniew Ziobry), Lewicy (46), Koalicji Polskiej (22) i koła Polska 2050 (5). „Za” głosowało także dwóch posłów z Kukiz ′15 i troje niezależnych. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, bo jej poprawki zostały odrzucone. Wyłamał się jedynie – głosując za ratyfikacją – Franciszek Sterczewski. Awantura podzieliła w poprzek obie strony politycznego sporu. Kto z niej wyszedł silniejszy, a kto słabszy?

Kto wygrał?

Wygrał na pewno Mateusz Morawiecki, bo w ramach obozu władzy to on odpowiadał za całą operację wynegocjowania, a potem przepchnięcia w kraju unijnego porozumienia w sprawie budżetu na lata 2021–2027. Premier wykonał zresztą w tej sprawie bardzo interesującą, typową dla siebie woltę. Przed szczytem Unii w grudniu zeszłego roku, gdy wraz w Viktorem Orbánem zapowiadał weto w imię obrony suwerenności, sugerował, że pieniądze unijne nie są nam specjalnie potrzebne, bo na inwestycje wyłożymy sami albo pożyczymy na korzystniejszych warunkach. Gdy już pieniądze dostał, okazało się, że pieniądze są wręcz niezbędne. A kto wyraża jakiekolwiek wątpliwości wobec sposobu, w jaki rząd chce je podzielić, jest wrogiem Polski.

Pieniądze z Unii są rzeczywiście rządowi niezbędne, bo to za nie zamierza odkupić sobie utracone w ciągu ostatniego półrocza poparcie. Tu także PiS chce iść za przykładem Węgier: rządząca partia umiała tam tak przekierować unijne fundusze, by służyły jej kolejnym zwycięstwom wyborczym. Do tej pory Unia to tolerowała, PiS ma nadzieję, że przyjęte właśnie w UE mechanizmy ochrony praworządności pozostaną tylko nieużywanymi rekwizytami i w sprawie funduszy będziemy mieli „Budapeszt w Warszawie”. Opisywane przez ekspertów Fundacji Batorego sposoby kierowania pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pokazują, że żadnych hamulców już nie będzie. Kasa będzie tylko dla swoich.

Paradoksalnie zyskał także Zbigniew Ziobro. Dzięki porozumieniu Morawieckiego z lewicą w sprawie poparcia ratyfikacji skorzystał podwójnie: może zagłosować przeciw, pokazując swoją odrębność od PiS, a jednocześnie nie będzie go to za drogo kosztowało, bo ustawa przeszła. Wojna podjazdowa w ramach koalicji nie zmieni się więc w gorący konflikt, tylko będzie się tliła dalej do kolejnego wybuchu.

Dzięki temu beneficjentem będzie też cały obóz władzy, dla którego przejście kryzysu ratyfikacyjnego oznacza utrzymanie posad, władzy i pieniędzy. Po raz pierwszy od prawie sześciu lat władza PiS była serio zagrożona – taki szok może doprowadzić do pewnej konsolidacji, przynajmniej na jakiś czas. Przesilenie oznaczające przyspieszone wybory do Sejmu na razie nie jest w interesie ani PiS, ani jego koalicjantów, którzy potrzebują czasu na przygotowania: zbieranie funduszy czy budowanie koalicji.

Konflikt na prawicy się na pewno nie skończy, bo ma charakter strukturalny: przystawki wiedzą, że w kolejnych wyborach nie mają szans na utrzymanie stanu posiadania. Ale zapewne na jakiś czas spór może wrócić do fazy bardziej utajonej.

Kto przegrał

Przegrał szef Platformy Borys Budka. Pomysł, żeby skorzystać z pęknięcia w koalicji rządowej do jej osłabienia lub nawet rozbicia, okazał się chybiony. Scenariusz przejęcia sejmowej większości czy stworzenia rządu technicznego przez opozycję był ryzykowny i nieprzemyślany. Koalicja Obywatelska nie przekonała do niego nawet pozostałych partii opozycji demokratycznej, nie mówiąc o Konfederacji czy ugrupowaniu Jarosława Gowina. KO stanęła w głębokim rozkroku w sprawie unijnych funduszy i nie potrafiła jasno wytłumaczyć swojego stanowiska nawet własnym wyborcom.

Negatywnie wygląda także bilans Lewicy, która postanowiła wybić się na niepodległość i podjąć samodzielną grę z PiS. Lewica ma nadzieję na pozyskanie proeuropejskich wyborców, którzy są zmęczeni wieloletnią wojną między PiS a PO, ale na razie przede wszystkim rozsierdziła swój własny, antypisowski elektorat. Rowy na opozycji, wykopane podczas awantury o ratyfikację Funduszy Odbudowy, będą bardzo trudne do zasypania, a niskie już wcześniej zaufanie między politykami poszczególnych partii spadło do zera.

Niestety, bilans tej awantury nie dotyczy samej sfery partyjnej polityki. Stratne będą także polskie samorządy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i po prostu Polacy, którzy nie są bezpośrednio związani z obozem władzy. Wygląda bowiem na to, że rzekomo wynegocjowane przez Lewicę mechanizmy monitorowania unijnych pieniędzy mają raczej iluzoryczny charakter.

Gra na wywrócenie rządu przy okazji głosowania nie miała sensu, ale zapewne można było wykorzystać słabość tzw. zjednoczonej prawicy i przy tej okazji zmusić PiS do dalej idących ustępstw. Konkretne propozycje przedstawiały organizacje pozarządowe, które zastąpiły rząd i przeprowadziły wielodniowe wysłuchanie publiczne na ten temat. Wygląda na to, że ich postulaty wylądują w koszu.

Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie czeka nas kolejny akt sporu. Pytanie brzmi, czy opozycja będzie w stanie przeforsować w niej jeszcze jakieś poprawki w interesie samorządów, przedsiębiorców czy innych beneficjentów unijnych pieniędzy. Potrzebne byłoby porozumienie całej opozycji, podtrzymane potem w Sejmie. Na razie trudno o nim marzyć.