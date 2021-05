Izrael–Hamas. Ogłoszono zawieszenie broni

Obustronny i jednoczesny rozejm ogłosiły obie strony. Ustalono, że ma wejść w życie w nocy z czwartku na piątek.

Biuro premiera Beniamina Netanjahu podało w czwartek, że rozejm wejdzie w życie w ciągu najbliższych godzin. Przedstawiciel Hamasu powiedział z kolei agencji Reutera, że obustronne i jednoczesne zawieszenie broni ma rozpocząć się w nocy o godz. 1.

Jak pisze „Guardian”, oznacza to wstrzymanie 11-dniowego konfliktu „po wielu dniach międzynarodowej presji, by powstrzymać rozlew krwi”. W rozmowach pośredniczyli przedstawiciele Egiptu. „Egipska telewizja państwowa podała, że prezydent Abd al-Fattah as-Sisi zdecydował o wysłaniu dwóch delegacji ds. bezpieczeństwa do Izraela i na terytoria palestyńskie, by pracowały nad utrzymaniem zawieszenia broni” – podał Reuters. Także w czwartek o Strefie Gazy z egipską głową państwa rozmawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, Biały Dom stwierdził, że doniesienia o działaniach zmierzających do zawieszenia broni są „zachęcające”.

Wcześniej izraelscy i palestyńscy bojownicy wstrzymali ogień na kilka godzin. Spokój nie trwał długo, poprzednie okresy walk miały podobne. Izrael twierdzi, że zdążył zniszczyć m.in. centrum dowodzenia Hamasu i podziemne wyrzutnie rakiet.

Żelazna Kopuła kontra miecze



W ciągu 11 dni konfliktu zginęło ponad 230 osób w Gazie i 12 po stronie izraelskiej. „Od czterech dni prawie w ogóle nie śpimy, siedzimy blisko drzwi. Boję się pójść nawet do toalety. Wczoraj było najgorzej, były bombardowania, obok naszego domu spadło 80 rakiet. Jest wiele zniszczeń na naszej ulicy, zawalonych kilka domów, zaledwie 200 m stąd został zbombardowany wieżowiec Al Shorouk. Wszystko obserwujemy z okien. Mieszkamy na czwartym piętrze siedmiopiętrowego domu, dookoła są wysokie wieżowce – strach być w domu, poza domem jeszcze gorzej. Najgorsze, że nie mamy dokąd uciec” – mówił w rozmowie z Agnieszką Zagner w „Polityce” Mohammed Abu Zeid, mieszkaniec Strefy Gazy.

To była, jak pisał Marek Świerczyński na Polityka.pl, przede wszystkim wojna na rakiety: „Izraelska tarcza – system obrony przeciwrakietowej – jest coraz doskonalsza, ale miecze Hamasu są coraz tańsze, powszechniejsze i przez to coraz groźniejsze. Na nocnym niebie widać szczególnie dobrze, jak ostro manewrują izraelskie pociski przechwytujące, w jaki sposób potrafią zmieniać cel w trakcie lotu, ile wyrzutni musi być rozmieszczonych wśród zabudowań, by chronić cywilów. Sceneria przypomina letnie fajerwerki, ale to pojedynek potencjalnie śmiertelny i skrajnie niekorzystny ekonomicznie dla Izraela. Po jednej stronie są prymitywne, ale udoskonalane, a przede wszystkim masowo wytwarzane, proste i tanie pociski rakietowe, z których każdy kosztuje kilkaset, najwyżej kilka tysięcy dolarów. Po drugiej: najbardziej zaawansowane systemy radarowe i przechwytujące, warte w sumie miliardy dolarów” – pisał.

