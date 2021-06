Oglądanie występów polityków w telewizyjnych stacjach informacyjnych bywa doświadczeniem wisceralnym: wnętrzności się wywracają. Chce się od razu przełączyć na inny kanał. Albo wyłączyć fonię, póki ruszają ustami.

Widza przepełnia frustracja: po co mam tego słuchać? Po co się ich zaprasza do studia lub przed kamerę? Przecież to przekaz dnia wygenerowany na Nowogrodzkiej lub w specjalnych komórkach resortowych.

Przychodzą odbębniać swoje

Delegowani do mediów ludzie władzy są tragarzami dezinformacji.