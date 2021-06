Prorosyjskość PiS to kwestia czasu. Jak zatrzymać ten upadek?

Społeczeństwo

Założę się, że do wakacji w szkole nie wytrwamy

Jak nie chcę zostać sam w sali, muszę przestać stawiać oceny niedostateczne. Uczeń, któremu wstawiłem jedynkę, następnego dnia nie przyszedł do szkoły. Obawiam się, że do wakacji już go nie zobaczę.