Superciężki zakup Błaszczaka. Nagle potrzebujemy czołgów Abrams?

Społeczeństwo

Szkiełkiem do okna. Jak nie ulec rządowej propagandzie?

W ostatnich tygodniach zmuszono Polaków do wyobrażenia sobie, co by było, gdyby przestały istnieć niezależne od władzy media, a obywatele – pozbawieni jakiegokolwiek wyboru – zostali poddani zmasowanej propagandzie władzy. Czy udałoby im się jej nie ulec?