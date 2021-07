PiS igra z ogniem. Stawką jest członkostwo w UE

Wyrokiem TK PiS nie pozbywa się wszystkich problemów, bo polski Trybunał nie może zrobić z unijnym prawem tego, co z polskim: usunąć przepisu z obrotu prawnego. Polscy prawnicy i zwykli obywatele mogą się powoływać na orzeczenia TSUE jako na obowiązujące prawo.

Postanowienia tymczasowe TSUE dotyczące ustroju i funkcjonowania władzy sądowniczej są niezgodne z polską konstytucją i nie mogą być w Polsce wykonywane – orzekł Trybunał Julii Przyłębskiej pod przewodem Stanisława Piotrowicza, byłego prokuratora i posła PiS.

To nie koniec problemów PiS

I tu PiS ma problem, bo polski Trybunał nie może zrobić z unijnym prawem tego, co z polskim: usunąć przepisu z obrotu prawnego. Nie może z obrotu prawnego usunąć także orzeczeń TSUE. A to znaczy, że polscy prawnicy: sędziowie, adwokaci, niezależni prokuratorzy, a także zwykli obywatele, mogą się na nie powoływać jako na obowiązujące prawo. Jedno, co może władza, to ścigać sędziów za stosowanie tych przepisów. Ale uniemożliwić ich stosowania nie może. Zaś sam wyrok Trybunału Przyłębskiej może być kwestionowany, bo w jego wydaniu brał udział dubler sędziego Justyn Piskorski. Niedawno w sprawie XseroFlor Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że sąd konstytucyjny z dublerem nie jest sądem powołanym ustawą, a więc nie jest sądem w ogóle.

O wyłączenie dublera Piskorskiego – powołując się na ten wyrok – wnosił RPO Adam Bodnar. Trybunał odmówił, a w uzasadnieniu napisał, że nie uznaje wyroku Trybunału w Strasburgu, bo Trybunał przekroczył swoje kompetencje. Kiedy RPO i jego urzędnicy usiłowali argumentować na rozprawie, że Trybunał jest jednak niewłaściwie obsadzony, przewodniczący Piotrowicz przerywał im podniesionym głosem: „ad meritum proszę, a nie odnosić się do przedmiotów swoich fantazji!” – jak w Sejmie. A w końcu przerwał rozprawę. Po przerwie występujący w imieniu Sejmu Marek Ast oskarżył przedstawicieli RPO, że występują w Trybunale dla „poklasku medialnego”, bo i tak Trybunału nie uznają.

TSUE chce zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN

Całą sprawę przed Trybunałem zainicjowało pytanie Izby Dyscyplinarnej, którą TSUE częściowo zawiesił w kwietniu zeszłego roku. W trakcie dzisiejszej rozprawy wiceprezeska TSUE Rosario Silva de Lapueta nałożyła na Izbę Dyscyplinarną SN kolejne zabezpieczenie tymczasowe: nie może wykonywać żadnych czynności wobec sędziów, a orzeczenia, które dotychczas wydała – m.in. zawieszenie lub uchylenie immunitetów sędziom Pawłowi Juszczyszynowi, Igorowi Tuleyi i Józefowi Iwulskiemu – uznane są tymczasowo za niebyłe. Do czasu rozstrzygnięcia skargi Komisji Europejskiej m.in. na ustawę „kagańcową”.

Wyrok w Trybunale Przyłębskiej zapadł po czterogodzinnej rozprawie, w trakcie której przedstawiciele sądu pytającego, Sejmu, prezydenta i Prokuratora Generalnego spierali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i jego urzędnikami o to, czy Trybunał Sprawiedliwości ma prawo badać sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości (tu RPO wskazywał na art. 19 Traktatu o UE mówiący o obowiązku zapewnienia przez państwo skutecznego środka dochodzenia praw gwarantowanych Traktatem), czy też uzurpuje sobie to prawo, bo ustrój i organizacja wymiaru sprawiedliwości nie należą do „kompetencji przekazanych” przez państwa organom unijnym. RPO argumentował, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów to nie to samo, co organizacja wymiaru sprawiedliwości, a te cechy są niezbędne do realizacji prawa do skutecznego środka dochodzenia praw. Druga strona dowodziła z kolei, że ingerencja TSUE w tę sferę to ingerencja w suwerenność państwa i narodu, bo dotyczy konstytucyjnych organów, jakimi są sądy.

Bodnar: To igranie z ogniem

Ważnym wątkiem tej wymiany zdań był fakt, że także sądy konstytucyjne niektórych innych krajów UE – szczególnie niemiecki Trybunał Konstytucyjny – spierają się z TSUE o kompetencje. RPO Adam Bodnar i jego zastępca Maciej Taborowski podkreślali jednak, że tam sprawy nie są stawiane na ostrzu noża, że to powinien być „dialog” z TSUE i dążenie do konsensusu. Że te spory dotyczą spraw innej wagi: uprawnień socjalnych (Czechy) czy Europejskiego Banku Centralnego (Niemcy). – Nie możemy pomijać kontekstu, jaki mamy w Polsce, gdzie neguje się zasady praworządności, prowadzi postępowania dyscyplinarne i karne wobec sędziów za orzecznictwo. To igranie z ogniem, jeśli chodzi o członkostwo w UE, bo podważamy zasady Unii. Powinniśmy być świadomi skutków – ostrzegał Adam Bodnar.

Wyrok nikogo nie zaskoczył: art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej zawierający zasadę lojalnej współpracy państw w ramach zakreślonych przez Traktat w zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem państwa wykonywania orzeczeń tymczasowych TSUE dotyczących „kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej”, jest niezgodny z konstytucją: zasadą zaufania do państwa i prawa, działania władz w granicach i na podstawie prawa, pierwszeństwa konstytucji i z możliwością przekazania przez RP organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Sędzia Bartłomiej Sochański uzasadnił, że postanowienia tymczasowe TSUE, które dotyczą polskiego wymiaru sprawiedliwości, naruszają unijną zasadę subsydiarności i proporcjonalności, są arbitralne, a niezawisłość sędziów i niezależność sądów są wystarczająco gwarantowane polską konstytucją. Ta ostatnia konstatacja zabrzmiała dość szyderczo, zważywszy, że obecna władza od lat łamie te gwarancje konstytucyjne uchwalaniem kolejnych ustaw naruszających trójpodział władz i odbierających gwarancje sędziowskiej niezawisłości.

Szyderczo zabrzmiały też ostatnie słowa sędziego Sochańskiego: że polski Trybunał Konstytucyjny „w pełni docenia i szanuje” TSUE i jego kompetencje do interpretacji prawa UE, ale nie tam, gdzie dotyczą kompetencji pozostawionych krajom członkowskim. I że oczekuje wzajemności w stosunku do polskiego TK.

Kolejne wyroki TSUE i Trybunału Przyłębskiej 15 lipca

W czwartek TSUE orzeknie w sprawie przepisów dyscyplinarnych wobec polskich sędziów, a Trybunał Przyłębskiej w sprawie wniosku premiera zmierzającego do zakazania polskim sędziom orzekania w oparciu o wyroki TSUE dotyczące polskiego sądownictwa. Na rozprawie nie będzie już prof. Adama Bodnara, bo dziś był jego ostatni dzień na urzędzie RPO. Stało się tak z woli Trybunału Przyłębskiej.